Дайан Крюгер подтвердила роман с американским актером

Актриса Дайан Крюгер выиграла главный приз в Каннах за Лучшую женскую роль в фильме На пределе, а также “выиграла“ в отношениях. Об этом сообщает belfasttelegraph.co.uk.





Ее роман с Норманом Редусом активно развивается и пара уже съехалась.













Новость о романе Дайан и Нормана появилась в СМИ в декабре 2016 года, когда влюбленных заметили в одном из баров.









Норман Ридус Getty





Но теперь, звезда Ходячих мертвецов Норман опубликовал на личной странице в соцсети сообщение с множеством смайлов и сердечек. На что получил ответ от Крюгер, которая назвала его “малышом“.





Напомним, у Ридуса есть сын Мингус. Он родился 13 октября 1999 года от модели Хелены Кристенсен, c которой Норман Ридус встречался на протяжении 5 лет, но так и не был женат.





Смотри видеонарезку с Норманом Ридусом:



