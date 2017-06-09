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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 17, 10:44
Дайан Крюгер подтвердила роман с американским актером
Дайан Крюгер
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40-летняя немецкая актриса Дайан Крюгер встречается с 48-летним американским актером Норманом Ридусом.
Актриса Дайан Крюгер выиграла главный приз в Каннах за Лучшую женскую роль в фильме На пределе, а также “выиграла“ в отношениях. Об этом сообщает belfasttelegraph.co.uk.

Ее роман с Норманом Редусом активно развивается и пара уже съехалась.



Новость о романе Дайан и Нормана появилась в СМИ в декабре 2016 года, когда влюбленных заметили в одном из баров.


Норман Ридус Getty

Но теперь, звезда Ходячих мертвецов Норман опубликовал на личной странице в соцсети сообщение с множеством смайлов и сердечек. На что получил ответ от Крюгер, которая назвала его “малышом“.

Напомним, у Ридуса есть сын Мингус. Он родился 13 октября 1999 года от модели Хелены Кристенсен, c которой Норман Ридус встречался на протяжении 5 лет, но так и не был женат.

Смотри видеонарезку с Норманом Ридусом:


Источник: ivona
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