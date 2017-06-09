Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса (ФОТО)
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Подборка псевдонимов знаменитостей .
- ALEKSEEV – Никита Алексеев
- Alloise – Алла Московка
- Alyosha – Елена Кучер
- Алена Винницкая – Ольга Винницкая
- Ани Лорак – Каролина Куек
- Ассия Ахат – Инесса Данилова
- Ассоль – Екатерина Гуменюк
- Вера Брежнева – Вера Киперман (девичья фамилия Галушка)
- Верка Сердючка – Андрей Данилко
- Вика из НЕАНГЕЛОВ – Екатерина Смеюха
- Влад Дарвин – Владислав Приходько
- Владимир Дантес – Владимир Гудков
- Гайтана – Гайта-Лурдес Эссами
- Diezel (Green Grey) – Андрей Яценко
- Джамала – Сусана Джамаладинова
- Ёлка – Елизавета Иванцив
- Злата Огневич – Инна Бордюг
- Ivan NAVI – Иван Сяркевич
- Камалия – Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова)
- Катя Chilly – Екатерина Кондратенко
- Крихітка Цахес – Александра Кольцова
- Lama – Наталья Дзенькив
- LAYAH (ех Ева Бушмина) – Яна Швец
- LOBODA – Светлана Лобода
- MamaRika (ех Эрика)– Анастасия Кочетова
- Макс Барских – Николай Бортник
- Мика Ньютон – Оксана Грицай
- Мила Нитич – Людмила Нитичук
- MELOVIN – Константин Бочаров
- MONATIK – Дмитрий Монатик
- Murik (Green Grey) – Дмитрий Муравицкий
- Настя Каменских – Анастасия Жмур (взяла фамилию мамы – Каменских)
- Наталья Могилевская – Наталья Могила
- Onuka – Ната Жижченко
- Позитив ("Время и Стекло") – Алексей Завгородний
- Потап – Алексей Потапенко
- Rozhden – Рожден Ануси
- Руслан Квинта – Руслан Ахрименко
- Руслана – Руслана Лыжичко
- Слава из НЕАНГЕЛОВ – Слава Каминская (урождённая Ольга Кузнецова)
- Степан Казанин ("Квартал-95") – Сергей Казанин
- The Maneken – Евгений Филатов
- Тина Кароль – Татьяна Либерман
- Фагот ("ТНМК")– Олег Михайлюта
- Фоззи ("ТНМК") – Александр Сидоренко
- Юлия Санина (The HARDKISS) – Юлия Головань
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