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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 17, 14:39
Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса (ФОТО)
звезды шоу-бизнеса
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Подборка псевдонимов знаменитостей .
Не секрет, что многие знаменитости предпочитают брать псевдонимы, которые более гармонично ложатся под их сценический образ. Представляем вам настоящие имена и фамилии украинских звезд шоу-бизнеса. Приготовься! Будет очень интересно и неожиданно!
  • ALEKSEEV – Никита Алексеев 
  • Alloise – Алла Московка
  • Alyosha – Елена Кучер 
  • Алена Винницкая – Ольга Винницкая
  • Ани Лорак – Каролина Куек
  • Ассия Ахат – Инесса Данилова 
  • Ассоль – Екатерина Гуменюк
  • Вера Брежнева – Вера Киперман (девичья фамилия Галушка)
  • Верка Сердючка – Андрей Данилко 
  • Вика из НЕАНГЕЛОВ – Екатерина Смеюха
  • Влад Дарвин – Владислав Приходько 
  • Владимир Дантес – Владимир Гудков
  • Гайтана – Гайта-Лурдес Эссами

Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса
Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса © Пресс-служба

  • Diezel (Green Grey) – Андрей Яценко
  • Джамала – Сусана Джамаладинова
  • Ёлка – Елизавета Иванцив
  • Злата Огневич – Инна Бордюг 
  • Ivan NAVI – Иван Сяркевич
  • Камалия – Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова)
  • Катя Chilly – Екатерина Кондратенко 
  • Крихітка Цахес – Александра Кольцова
  • Lama – Наталья Дзенькив 
  • LAYAH (ех Ева Бушмина) – Яна Швец 
  • LOBODA – Светлана Лобода 
  • MamaRika (ех Эрика)– Анастасия Кочетова 
  • Макс Барских – Николай Бортник 
  • Мика Ньютон – Оксана Грицай 
  • Мила Нитич – Людмила Нитичук
  • MELOVIN – Константин Бочаров 
  • MONATIK – Дмитрий Монатик 

Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса
Настоящие имена украинских звезд шоу-бизнеса © Пресс-служба

  • Murik (Green Grey) – Дмитрий Муравицкий
  • Настя Каменских – Анастасия Жмур (взяла фамилию мамы – Каменских) 
  • Наталья Могилевская – Наталья Могила 
  • Onuka – Ната Жижченко
  • Позитив ("Время и Стекло") – Алексей Завгородний 
  • Потап – Алексей Потапенко 
  • Rozhden – Рожден Ануси 
  • Руслан Квинта – Руслан Ахрименко
  • Руслана – Руслана Лыжичко
  • Слава из НЕАНГЕЛОВ – Слава Каминская (урождённая Ольга Кузнецова)
  • Степан Казанин ("Квартал-95") – Сергей Казанин 
  • The Maneken – Евгений Филатов
  • Тина Кароль – Татьяна Либерман 
  • Фагот ("ТНМК")– Олег Михайлюта 
  • Фоззи ("ТНМК") – Александр Сидоренко 
  • Юлия Санина (The HARDKISS) – Юлия Головань 

Источник: tochka.net
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