10 знаменитостей, которые борются за спасение природы (фото)

Главная цель праздника — стимулировать активную деятельность мирового сообщества, направленную на сохранение естественного баланса в природе и окружающей среде. В ряды людей, которые также поддерживают эту миссию подключились и голливудские знаменитости.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо Getty

Актер буквально каждый день занимается спасением нашей планеты. Его вклад сложно переоценить. Актер перемещается на экологичном автомобиле, живет в доме, который обслуживается за счет солнечной энергии. Также звезда состоит в фонде, который занимается защитой экологии. Туда он регулярно перечисляет огромные суммы денег. Кроме того, артист постоянно снимает короткометражки, которые демонстрируют пагубное влияние человека на природу. Видео и фото он публикует в своей соцсети.

Джонни Депп

Джонни Депп Getty



Вот уже несколько лет актер проживает в “зеленом“ экологичном доме. Здесь вся энергия черпается от солнечных батарей, горят энергосберегающие лампочки и множество прочих “штук“. Звезда расходует минимум энергии на электричество и отопление. Также Депп часто участвует в разнообразных акциях и митингах, посвященных глобальным проблемам современности – в частности, загрязнению природы.

Эмма Уотсон

Эмма Стоун Getty

Британская актриса пытается спасти от исчезновения дикого лосося. Правда делает это она не собственноручно, Эмма просто выставляет свои вещи на специальный аукцион, а все вырученные на этих торгах деньги перечисляет в Фонд защиты дикого лосося. Популяция этого вида рыбы уменьшается в геометрической прогрессии. Это происходит из-за того, что большинство жителей планеты не понимают, что дикие лососи - звено экосистемы. “Без них вся дикая природа будет развиваться неправильно“ – обеспокоенно поведала актриса.

Джулиана Мур

Джулиана Мур Getty

Актриса стала дизайнером и по совместительству лицом компании по производству органических средств по уходу за кожей. Все средства, вырученные от продажи экологически чистой косметики, Джулиана перечисляет в Фонд защиты лесов. Ну и конечно, как любой другой именитый защитник природы миссис Мур ездит на электрическом автомобиле, использует энергосберегающие лампочки и не носит одежду из натуральной кожи и меха.

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон Getty

Актер периодически принимает участие в благотворительных марафонах. А все собранные средства передает в Фонд спасения дикой Африки. Кстати, ранее актер был назначен послом доброй воли за свою работу по защите диких земель черного континента.

Памела Андерсон

Памела Андерсон Getty

Прошло уже более 10 лет, как знаменитая блондинка решила посвятить свою жизнь защите окружающей среды. Она выступает практически на всех митингах с призывом прекратить убивать животных ради предметов гардероба и нецензурно выражается в адрес знаменитостей, которые носят шубы из натурального меха. О том, что у мисс Андерсон дома целый зоопарк мы вообще молчим. Она подбирает чуть ли не всех бездомных животных, а когда узнала, что в Индии убивают беспризорных собак, потребовала у правительства прекратить это делать. По-видимому, индийские власти прислушались к требованиям известной спасательницы Малибу и приняли закон, запрещающий убивать бездомных животных.

Камерон Диаз

Камерон Диаз Getty

Она является лидером небольшой организации под названием 60 секунд на спасение планеты. Члены этого союза делают минутные видеоролики, в которых ясно и доходчиво рассказывают о глобальных проблемах человечества. В организации уже более 2 тысяч человек. Кроме того Диас ездит на гибридном автомобиле, не носит меха и регулярно поддерживает различные фонды по защите окружающей среды.

Мадонна

Мадонна Getty

Поп-дива не ест мяса, использует энергосберегающие лампочки и ездит только на гибридных машинах. Кроме того, певица регулярно проводит концерты, средства с которых она переводит на счета благотворительных фондов защиты окружающей среды. На каждом своем концерте звезда призывает публику обратить внимание на проблемы человечества, беречь природу, пользоваться экологически чистыми автомобилями.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Getty

Куда же без нее. В перерывах между съемками актриса занимается различными благотворительными делами. Анджелина является послом доброй воли при управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Также Джоли перечисляет огромные деньги в Фонд защиты природы и, естественно, ездит на гибридном автомобиле. Во всех своих интервью она призывает спасать окружающую среду. Также Джоли собирается выпускать экологический журнал, основной целью которого должно стать просвещение и привлечение аудитории к глобальным проблемам современности.

Брэд Питт

Брэд Питт Getty

Актер не далеко ушел от своей экс-возлюбленной. Один из самых сексуальных мужчин всерьез обеспокоен экологическими проблемами Земли. Актер постоянно выступает на конференциях, посвященных проблемам глобального потепления и загрязнения воздуха. Также Брэд ежегодно выделяет около 5 млн. долларов на строительство экологически чистых домов и 3 миллиона на защиту лесов.

Источник: ivona.bigmir.net

