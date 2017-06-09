Модель со страшным лицом снялась в провокационной фотосессии

28-летняя американская модель Мелани Гайдос, которая с детства болееет врожденной эктодермальной дисплазией, снялась в новой фотосессии.

Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на развитие кожи, волос и ногтей, а иногда и на формирование костей.



Мелани Гайдос говорит, что люди часто недоумевают, как она живет с такой внешностью: "Меня часто спрашивают, как я ем без зубов. Но, люди без ног бегают марафоны. Все зависит от восприятия".

Несмотря на свой диагноз, модель живет полноценной жизнью. Она работает в США и снимается во многих фото и видео проектах. Мировую известность Мелани получила после того, как снялась в клипе Rammstein — Mein Herz Brennt.

Девушка разместила свое портфолио и очень скоро на нее обратил внимание испанский фотограф Эугенио Рекуэнсо, который пригласил ее на кастинг. Он же отправил ее снимки музыкантам немецкой группы, которые задействовали Гайдос в съемках своего клипа.

Источник: neskuchno-news.com

