Сегодня Бари Алибасову исполнилось 70 лет (ФОТО)

Алибасов Бари Каримович родился 6 июня 1947 года недалеко от города Чарск на территории Казахской ССР. Мальчик рос в многодетной семье. Карим Касымович, отец Бари, занимал должность управляющего банка, мать Ираида Ибрагимовна работала бухгалтером в местном детском саду.

Семья Алибасовых считалась образцовой среди соседей, никто и никогда не видел ссор между супругами. Все конфликтные ситуации, которых было немного, решались в тесном семейном кругу.

Почти все свое детство юный Бари занимался домашним хозяйством. Ему приходилось вставать ранним утром и гнать коров на пастбище, заниматься огородом и другими полезными делами, как и всем детям в то время. Впрочем, мечта мальчика о беззаботной и веселой жизни начала сбываться уже в подростковом возрасте. Бари мог по два-три дня не ночевать дома, и родители даже не искали его. Не обошлось и без частых прогулов школы, из-за которых будущего продюсера не раз исключали.

Бари Алибасов в молодости и сейчас

Свои артистические таланты Бари Алибасов начал проявлять в раннем детстве. Когда мальчику было четыре года, мать наряжала сына в национальные одежды и разучивала с ним песни. В школе парень также продолжил заниматься пением и начал играть на ударных. Помимо этого в нем проснулись организаторские способности, и юный артист организовал свой первый проект - детский драматический кружок, где поставил спектакль по мотивам творчества Антона Чехова. В старших классах Алибасов стал инициатором создания местного музыкального ансамбля, который гастролировал по ближайшим селам и городкам.



Бари Алибасов

Алибасов окончил школу в 1965 году. Далее Бари поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, мечтая о карьере архитектора. После окончания высшего учебного заведения парень добровольно ушел служить в армию, где вновь принял участие в создании музыкального ансамбля «Задор», с которым выступал на концертах.



В 1973 году Алибасов окончательно решил связать свою жизнь с музыкой и получить профильное образование. Он поступил в музыкальное училище по классу ударных, но, в связи с его плотным графиком гастролей проучился там всего лишь год, так и не получив заветного диплома.

Шоу-бизнес

Сколько лет Бари Алибасов в шоу-бизнесе? Несмотря на то, что его имя связано с популярным коллективом «На-На», еще в молодости он начинает задумываться о собственных проектах, организовав в 60-е годы ХХ века первую группу.

Бари Алибасов в молодости

Первым проектом Бари Алибасова стал музыкальный коллектив «Интеграл», который юноша основал вместе с однокурсником Михаилом Араповым в 1966 году. Парень показал себя не только талантливым музыкантом, но и проявил навыки композитора, создав свою первую песню «Весенний дождь». Группа играла на местных дискотеках и танцах, выбрав своим основным направлением джаз. Коллектив временно прекратил деятельность, когда Алибасов отправился служить в армию.



Бари Алибасов и группа “Интеграл”

После демобилизации артист реорганизовал «Интеграл» в рок-группу. Несмотря на запрет подобной музыки на территории СССР, коллектив Алибасова был одобрен и утвержден министерством культуры. «Интеграл» гастролировал по территории советских республик, собирая полные залы и постоянно менял филармонии. Отыграв положенные 48 концертов в квартал, музыканты переезжали в другой город. Концерты в первую очередь приносили неплохой доход чиновникам, а потом уже самим музыкантам.

“На-На”

В 1989 году Бари основал свой творческий центр и решил заняться продюсерской деятельностью. Его первым и самым успешным проектом стал поп-коллектив «На-На», участники которого были набраны по принципу свободного кастинга. Группа записывала музыку в перспективном и новом на тот момент стиле «поп», в первую очередь направленном на молодежную аудиторию. Вскоре песни коллектива становятся все более популярными. Создание данной поп-группы стало настоящим успехом в творческой биографии Алибасова.

Первый состав группы “На-На”

Алибасов оказался замечательным продюсером, первое выступление его группы состоялось на международном фестивале «Face to face». Известность коллектива стремительно росла, после нескольких концертов ее признали «открытием года». Бари Алибасову понадобилось всего два месяца, чтобы ребят из его проекта начали узнавать на улицах, а журналисты становились в очередь, чтобы взять интервью у молодых звезд.

Группа “На-На” сегодня

Продюсер поддерживал в коллективе строгую дисциплину, штрафуя музыкантов за нарушения. Участников «На-На» он поселил в одном доме, где была расположена студия, прачечная, а также ванная с гидромассажем.



Группа «На-На» существует и по сегодняшний день, стабильно выпуская по альбому раз в несколько лет. И хотя группа уже не столь популярна, как в начале своего существования, продюсер в первую очередь ориентируется на подросшее поколение слушателей, которые создали свой бизнес и имеют возможность приглашать любимый коллектив на корпоративы.

Телевидение

Запомнилось телезрителям и участие Бари Алибасова в известной передаче «Кто хочет стать миллионером?». На вопросы ведущего продюсер отвечал вместе с певцом Александром Фадеевым, более известным под псевдонимом Данко.

Бари Алибасов в своем доме

Побывал Бари Алибасов и на популярном проекте «Битва Экстрасенсов». Специалисты попытались узнать о причинах пожара в его квартире, где погиб кот композитора по кличке «Арни».



В 2017 году в Сети появилась информация о том, что Бари Алибасов принял участие в съемках программы «Пусть говорят». Очередной выпуск известной телепередачи был посвящен бизнес-вумен Людмиле Браташ, которую обнаружили мертвой в 2016 году.

Судебное разбирательство

В декабре 2009 года на одном из интернет-порталов была опубликована статья под названием «Алибасов сошел с ума!». Блогер, являвшийся автором материала, назвал известного продюсера «престарелым шизофреником». Кроме того, автор статьи обвинил шоумена в мошенничестве.

Бари Алибасов

Подобные обвинения и оскорбления в своей адрес Алибасов не оставил без внимания, подав иск в Савеловский районный суд. Он заявил о моральном ущербе на сумму в 100 млн рублей. Судебной инстанцией было принято решение о частичном удовлетворении претензий продюсера. В итоге шоумен отсудил рекордную сумму - 1 млн 100 тыс. рублей.



На суде Бари Алибасов заявил, что его национальность фактически стала причиной для оскорблений со стороны блогера, поскольку статью он считает именно «оскорблением по национальному признаку».

Личная жизнь

Бари Алибасов никогда не скрывал своей личной жизни, а иногда и использовал ее в качестве пиара для себя и своих музыкальных проектов. Впервые продюсер женился практически после школы, но брак продлился не слишком долго. По словам самого Бари, он быстро охладел к юной жене, и ему захотелось разнообразия. Впрочем, по заверениям самого Алибасова, от этого брака у него есть сын, который родился в 1967 году, уже после развода.

Бари Алибасов с сыном

Продюсер недолго находился в одиночестве и вскоре женился на девушке моложе его на 12 лет. Но и этот брак оказался недолгим.



Жены продюсера – отдельная глава в его биографии. После развода Алибасов вновь завел роман — на этот раз с фанаткой группы «Интеграл» Еленой Уронич. На момент знакомства с Бари Елена была обручена с другим мужчиной, но влюбилась в музыканта и разорвала помолвку. В этом гражданском браке в 1985 году родился сын Бари-младший, но это не удержало известного музыканта в семье. Сын остался жить с матерью, а по получению паспорта в 14 лет переехал к отцу в Москву.

Бари Алибасов-младший

В начале 1990-х годов Бари Алибасов женился в четвертый раз, но и этот брак не стал последним в его жизни. С женой продюсер развелся в 1994 году.



В 1995 году Алибасов познакомился с актрисой Лидией Федосеевной-Шукшиной. Их познакомил актер Станислав Садальский. Роман Алибасова и Шукшиной продлился целых три года, что являлось настоящим рекордом для любвеобильного Алибасова. После расставания у артистов остались хорошие и доверительные отношения, продюсер и сейчас общается со своей некогда возлюбленной.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

В 2013 году Бари тайно женился на своей помощнице и актрисе театра Лилиане-Виктории Максимовой. Будущие супруги познакомились на выставке картин, где Алибасов предложил девушке работу. После свадьбы пара поселилась в студии продюсера, поскольку в его квартире на тот момент шел ремонт после пожара, который случился в 2011 году. Супругов разделяет около 40 лет разницы в возрасте, но это не стало помехой для семейного счастья.

Бари Алибасов с молодой женой

В СМИ не раз появлялась информация об отношениях Алибасова с моделью Аллой Бергер, принимавшей участие в шоу «Холостяк». Подобные данные знаменитости не подтверждали, но все же некоторые пользователи соцсетей уверены, что в интернете якобы были опубликованы их совместное фото.



