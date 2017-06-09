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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 июня 17, 20:25
Максим Виторган показал фото шестимесячного сына (ФОТО)
Виторган
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Ксения Собчак и Максим Виторган время от времени публикуют фотографии сына Платона в социальных сетях.
Недавно очередным детским снимком поделился Виторган. 

Актер разместил в своем аккаунте в Instagram фото, на котором он держит малыша за ножку.

Подписав свой пост с Платоном «На зарядку!», Виторган снабдил его ироничными тэгами #панспортсмен и #липкаялентадлясоветчиков.



Фолловеры актера традиционно разродились комментариями, в подавляющем большинстве восторженными: «Пузырек, такой клевый Платоша», «Спортсмен растет». Однако нашлись и критики. «Это должен делать знающий врач! У меня знакомая так вот делала, а в подростковом возрасте выяснилось, что она вывихнула ей оба бедра, причем оба равномерно…теперь операциями все исправляют!» — написала одна из читательниц блога Виторгана, за что уже сама подверглась критическим замечаниям других комментаторов и вызвала бурную дискуссию по теме.



источник: lifestyle.com.ua
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