Максим Виторган показал фото шестимесячного сына (ФОТО)

Недавно очередным детским снимком поделился Виторган.





Актер разместил в своем аккаунте в Instagram фото, на котором он держит малыша за ножку.





Подписав свой пост с Платоном «На зарядку!», Виторган снабдил его ироничными тэгами #панспортсмен и #липкаялентадлясоветчиков.













Фолловеры актера традиционно разродились комментариями, в подавляющем большинстве восторженными: «Пузырек, такой клевый Платоша», «Спортсмен растет». Однако нашлись и критики. «Это должен делать знающий врач! У меня знакомая так вот делала, а в подростковом возрасте выяснилось, что она вывихнула ей оба бедра, причем оба равномерно…теперь операциями все исправляют!» — написала одна из читательниц блога Виторгана, за что уже сама подверглась критическим замечаниям других комментаторов и вызвала бурную дискуссию по теме.



