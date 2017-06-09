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Шоу-бизнес
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6 июня 17, 22:36
Катя Осадчая опубликовала снимок с отцом (ФОТО)
Катя Осадчая
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Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала радостное фото с папой.
33-летняя украинская ведущая Катя Осадчая растрогала поклонников фото с отцом – Осадчим Александром Владимировичем, генеральным директором ГП ПО Киевприбор.


На своей соцстраничке телеведущая разместила снимок с папой, поздравила его с днем рождения. Ему исполнилось 70 лет. 

Кроме этого, Осадчая отметила, что ее родители молодо выглядят, и она надеется, что ей передались их гены. 


Осадчая с папой instagram.com/kosadcha

"День народження тата. Сподіваюсь, що я генами в своїх молодих батьків“, – подписала фото телеведущая (орфг. сохранена – прим.ред.)

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Катя Осадчая кормит сына грудью.


Источник:  tv.i.ua
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