Катя Осадчая опубликовала снимок с отцом (ФОТО)

33-летняя украинская ведущая Катя Осадчая растрогала поклонников фото с отцом – Осадчим Александром Владимировичем, генеральным директором ГП ПО Киевприбор.









На своей соцстраничке телеведущая разместила снимок с папой, поздравила его с днем рождения. Ему исполнилось 70 лет.





Кроме этого, Осадчая отметила, что ее родители молодо выглядят, и она надеется, что ей передались их гены.









Осадчая с папой instagram.com/kosadcha





"День народження тата. Сподіваюсь, що я генами в своїх молодих батьків“, – подписала фото телеведущая (орфг. сохранена – прим.ред.)





Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Катя Осадчая кормит сына грудью.







