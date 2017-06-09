Катя Осадчая опубликовала снимок с отцом (ФОТО)

33-летняя украинская ведущая Катя Осадчая растрогала поклонников фото с отцом – Осадчим Александром Владимировичем, генеральным директором ГП ПО Киевприбор.
На своей соцстраничке телеведущая разместила снимок с папой, поздравила его с днем рождения. Ему исполнилось 70 лет.
Кроме этого, Осадчая отметила, что ее родители молодо выглядят, и она надеется, что ей передались их гены.
Осадчая с папой instagram.com/kosadcha
"День народження тата. Сподіваюсь, що я генами в своїх молодих батьків“, – подписала фото телеведущая (орфг. сохранена – прим.ред.)
Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Катя Осадчая кормит сына грудью.