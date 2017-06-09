Макс Барских потерял сознание в аэропорту

4 июня в городе Мелле (Германия) должен был состояться сольный концерт украинского артиста Макса Барских, но из-за ухудшения своего здоровья Барских отменил выступление.





Артист дважды пытался попасть на свое выступление, однако оба раза ему становилось плохо перед вылетами: первый раз – днем, но из-за недомогания Макса рейс пришлось перенести на более позднее время. Барских оказали медицинскую помощь и поставили капельницу.













Алан Бадоев заинтриговал поклонников Макса Барских

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Позже Барских снова приехал в аэропорт и перед самой посадкой потерял сознание, после чего был госпитализирован.









Фото, которое Макс Барских сопроводил постом о своем состоянии здоровья instagram.com/max_barskih





Сейчас состояние Барских стабильно, врачи уверяют, что здоровью артиста ничего не угрожает, а переутомление вызвано многочасовыми перелетами, сменой часовых поясов и очень насыщенным концертным графиком, в рамках которого артисту приходиться давать по несколько концертов в день.





“Случается так, что наши планы рушатся: я с большим сожалением пишу этот пост и говорю, что концерт в городе Мелле, Германия, не состоится по состоянию моего здоровья. Практически каждый день на протяжении месяца мы с вами обменивались энергиями на концертах, но иногда силы уходят и нужно сделать короткую паузу, чтобы поднакопить их и двигаться дальше. Я и моя команда сделаем все зависящее от нас, чтобы концерт в городе Мелле состоялся до конца этого года. Что касается остальных выступлений и сольных концертов – они состоятся согласно афишам в ваших городах. Через пару дней я буду в строю и снова смогу разделить с вами свою любовь и музыку“, – написал Макс Барских на своей соцстраничке.





Смотри клип Макса Барских – Подруга-ночь:



