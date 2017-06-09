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7 июня 17, 14:10
ФОТО:Лилия Ребрик и Тина Кароль работали на свадьбе в Минске
Тина Кароль и Лилия Ребрик
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Известные украинские артисты встретились на свадебном мероприятии в Минске.
Известные украинские артисты – Лиля Ребрик и Андрей Доманский – были приглашены на свадьбу в Минск (Беларусь) в качестве ведущих. 

Чья именно была свадьба неизвестно, но торжестве была замечена и певица Тина Кароль. 

Молодожены пригласили украинскую певицы выступить у них на празднике.


Андрей Доманский и Лилия Ребрик instagram.com/liliya_rebryk

На своей соцстраничке Ребрик поделилась с поклонниками фото с мероприятия,

Давно не виделись“, – написала в Сети Ребрик и сопроводила пост хештегами #працюємо #приємназустріч #тінакароль #блондинкивкадрі.


Тина Кароль и Лилия Ребрик на свадьбе instagram.com/liliya_rebryk




Смотри клип Тины Кароль на песню Я не перестану:



Источник: ivona
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