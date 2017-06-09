ФОТО:Лилия Ребрик и Тина Кароль работали на свадьбе в Минске

Известные украинские артисты – Лиля Ребрик и Андрей Доманский – были приглашены на свадьбу в Минск (Беларусь) в качестве ведущих.





Чья именно была свадьба неизвестно, но торжестве была замечена и певица Тина Кароль.





Молодожены пригласили украинскую певицы выступить у них на празднике.









Андрей Доманский и Лилия Ребрик instagram.com/liliya_rebryk





На своей соцстраничке Ребрик поделилась с поклонниками фото с мероприятия,





Давно не виделись“, – написала в Сети Ребрик и сопроводила пост хештегами #працюємо #приємназустріч #тінакароль #блондинкивкадрі.









Тина Кароль и Лилия Ребрик на свадьбе instagram.com/liliya_rebryk

















Смотри клип Тины Кароль на песню Я не перестану:







