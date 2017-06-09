Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 июня 17, 16:11
Джонни Депп стал жертвой женского коварства (ВИДЕО)
Джонни Депп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Причем в данном случае это никак не связано с делами сердечными.
Как пишет западная пресса, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказался на грани банкротства по вине родной сестры.

Элиза Дембровски руководила всеми финансовыми процессами своего звездного брата и тратила на личные нужды, например, отпуска и свадьбу дочери. Она даже угрожала менеджерам, когда те пытались умерить ее аппетит.

Полгода назад Депп обвинил The Management Group в мошенничестве. Он потребовал выплатить ему 25 миллионов долларов. 

Из-за огромных финансовых проблем Джонни Депп ушел в настоящий запой, устраивал дебоши, оскорбляя супругу Эмбер Хейрд. 


В конце концов они развелись. И вот сейчас выяснилось: толчок к тому, чтобы Депп покатился по наклонной, дала его ближайшая родственница.

Источник: ren.tv
Ещё по теме:
Джонни Депп не желает выплачивать жене 7 миллионов долларов
Эмбер Хёрд о разводе с Джонни Деппом
Джонни Депп потребовал 25 миллионов от своих бухгалтеров
Менеджеры Джонни Деппа обвинили его в расточительстве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Шакира откровенно рассказала о предстоящей свадьбе (ФОТО)
noimageГоша Куценко стал отцом в третий раз
noimageСвятослав Вакарчук потерял голос во время концерта (ВИДЕО)
noimageПоявилось первое совместное фото Анны Седоковой с женихом
noimage56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом
Лента новостей