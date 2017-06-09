Джонни Депп стал жертвой женского коварства (ВИДЕО)

Как пишет западная пресса, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказался на грани банкротства по вине родной сестры.





Элиза Дембровски руководила всеми финансовыми процессами своего звездного брата и тратила на личные нужды, например, отпуска и свадьбу дочери. Она даже угрожала менеджерам, когда те пытались умерить ее аппетит.





Полгода назад Депп обвинил The Management Group в мошенничестве. Он потребовал выплатить ему 25 миллионов долларов.





Из-за огромных финансовых проблем Джонни Депп ушел в настоящий запой, устраивал дебоши, оскорбляя супругу Эмбер Хейрд.







