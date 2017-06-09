Джонни Депп стал жертвой женского коварства (ВИДЕО)

Причем в данном случае это никак не связано с делами сердечными.
Как пишет западная пресса, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказался на грани банкротства по вине родной сестры.
Элиза Дембровски руководила всеми финансовыми процессами своего звездного брата и тратила на личные нужды, например, отпуска и свадьбу дочери. Она даже угрожала менеджерам, когда те пытались умерить ее аппетит.
Полгода назад Депп обвинил The Management Group в мошенничестве. Он потребовал выплатить ему 25 миллионов долларов.
Из-за огромных финансовых проблем Джонни Депп ушел в настоящий запой, устраивал дебоши, оскорбляя супругу Эмбер Хейрд.
В конце концов они развелись. И вот сейчас выяснилось: толчок к тому, чтобы Депп покатился по наклонной, дала его ближайшая родственница.