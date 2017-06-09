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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 июня 17, 11:00
Появилось первое совместное фото Анны Седоковой с женихом
Анна Седокова
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Близкий друг Анны Седоковой опубликовал на личной странице в соцсети фото, на котором украинская певица позирует в обнимку со своим будущим мужем Артемом
Поклонники 34-летний Анны Седоковой не нарадуются, ведь впервые они могут увидеть их любимицу вместе с ее женихом – 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым.

Так, друг украинской певицы Андрей Ковалев разместил милый снимок возлюбленных в своем микроблоге. В комментариях российский продюсер рассказал, что именно ему Анна и Артем обязаны их love story.

“Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на Премии Ру.Тв. И растет маленький Гектор! И скоро свадьба! И впереди долгая и счастливая жизнь! Горько!“ – написал Андрей Ковалев.


Анна и Артем instagram.com/andreykovalev_russia

Напомним, Анна Седокова родила третьего ребенка 8 апреля в США. Мальчика новоиспеченная мама назвала Гектором.

Смотри новый клип Анны Седоковой на песню Первая любовь:


источник: ivona
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