Появилось первое совместное фото Анны Седоковой с женихом

Поклонники 34-летний Анны Седоковой не нарадуются, ведь впервые они могут увидеть их любимицу вместе с ее женихом – 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым.





Так, друг украинской певицы Андрей Ковалев разместил милый снимок возлюбленных в своем микроблоге. В комментариях российский продюсер рассказал, что именно ему Анна и Артем обязаны их love story.





“Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на Премии Ру.Тв. И растет маленький Гектор! И скоро свадьба! И впереди долгая и счастливая жизнь! Горько!“ – написал Андрей Ковалев.









Анна и Артем instagram.com/andreykovalev_russia





Напомним, Анна Седокова родила третьего ребенка 8 апреля в США. Мальчика новоиспеченная мама назвала Гектором.





Смотри новый клип Анны Седоковой на песню Первая любовь:



