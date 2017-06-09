Святослав Вакарчук потерял голос во время концерта (ВИДЕО)

Украинский певец Святослав Вакарчук рассказал, как у него исчез голос на выступлении в Полтаве.
7 июня в Полтаве (Украина) в рамках мирового тура состоялся концерт популярной украинской группы Оекеан Ельзы.
В начале концерта лидер коллектива Святослав Вакарчук заявил зрителям со сцены, что у него проблемы с голосом. Артист попросил время прийти в себя и отнестись к этому с пониманием, ведь он “такой же живой человек“, как и все люди.
После этого Вакарчук ушел со сцены и вернулся в зал позже, сказав, что частично восстановил голос, но не полностью. Об этом он рассказал на своей соцстраничке.
Святослав Вакарчук: Дорогі Полтавські шанувальники! Вчора на концерті в Полтаві у мене пропав голос... Прямо на першій пісні... Спочатку я не міг сказати ні слова та потім, поступово, стало легше. За півгодини голос частково відновився і ми вирішили продовжити. Коли виходили на сцену вдруге, не знали як реагуватимуть люди. Але з першої ж ноти ми відчули таку шалену підтримку, що було ясно - перед нами понад 20 тисяч справжніх друзів, які ніколи не підведуть.
Смотри онлайн-видео, где Святослав Вакарчук говорит о потери голоса на концерте: