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8 июня 17, 12:15
Святослав Вакарчук потерял голос во время концерта (ВИДЕО)
Святослав Вакарчук
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Украинский певец Святослав Вакарчук рассказал, как у него исчез голос на выступлении в Полтаве.
7 июня в Полтаве (Украина) в рамках мирового тура состоялся концерт популярной украинской группы Оекеан Ельзы.

В начале концерта лидер коллектива Святослав Вакарчук заявил зрителям со сцены, что у него проблемы с голосом. Артист попросил время прийти в себя и отнестись к этому с пониманием, ведь он “такой же живой человек“, как и все люди. 

После этого Вакарчук ушел со сцены и вернулся в зал позже, сказав, что частично восстановил голос, но не полностью. Об этом он рассказал на своей соцстраничке.


Святослав Вакарчук: 
Дорогі Полтавські шанувальники!
Вчора на концерті в Полтаві у мене пропав голос... Прямо на першій пісні... Спочатку я не міг сказати ні слова та потім, поступово, стало легше. За півгодини голос частково відновився і ми вирішили продовжити. Коли виходили на сцену вдруге, не знали як реагуватимуть люди. Але з першої ж ноти ми відчули таку шалену підтримку, що було ясно - перед нами понад 20 тисяч справжніх друзів, які ніколи не підведуть. 

Смотри онлайн-видео, где Святослав Вакарчук говорит о потери голоса на концерте:


Источник: ivona
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