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8 июня 17, 19:29
Гоша Куценко стал отцом в третий раз
Гоша Куценко
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Известный российский актер театра и кино, кинорежиссер и певец Гоша Куценко принимает поздравления с рождениям дочери.
7 июня 36-летняя жена российского артиста украинского происхождения Гоши Куценко, Ирина, родила девочку. Счастливые родители решили назвать новорожденную Светланой. 

"Старость? Не! Радость!) Этот день навсегда теперь со мной!)“, – написал в Сети многодетный отец Куценко.

Родные, друзья и поклонники принялись активно поздравлять актера в соцсети с рождением еще одной дочки:

"С днем рождения еще одного ангела твоей души!“, “С рождением еще одной принцессы!“, “Еще одна доченька-это счастье! Поздравляем!“, “Поздравляю с рождением третьей красавицы !) Храни Господь ее“, “Поздравляем с рождением Светочки!“.

Отметим, что Светлана стала вторым общим ребенком для пары и третьим для самого Гоши Куценко. От первого брака с актрисой Марией Порошиной у артиста есть 20-летняя дочь Полина, а от Ирины – двухлетняя Евгения.


Смотри видеоработу Гоши Куценко на песню Любовь такая:


Источник: ivona
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