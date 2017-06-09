Гоша Куценко стал отцом в третий раз

7 июня 36-летняя жена российского артиста украинского происхождения Гоши Куценко, Ирина, родила девочку. Счастливые родители решили назвать новорожденную Светланой.





"Старость? Не! Радость!) Этот день навсегда теперь со мной!)“, – написал в Сети многодетный отец Куценко.





Родные, друзья и поклонники принялись активно поздравлять актера в соцсети с рождением еще одной дочки:





"С днем рождения еще одного ангела твоей души!“, “С рождением еще одной принцессы!“, “Еще одна доченька-это счастье! Поздравляем!“, “Поздравляю с рождением третьей красавицы !) Храни Господь ее“, “Поздравляем с рождением Светочки!“.





Отметим, что Светлана стала вторым общим ребенком для пары и третьим для самого Гоши Куценко. От первого брака с актрисой Марией Порошиной у артиста есть 20-летняя дочь Полина, а от Ирины – двухлетняя Евгения.









Смотри видеоработу Гоши Куценко на песню Любовь такая:



