Шакира откровенно рассказала о предстоящей свадьбе (ФОТО)

Шакира выходит замуж. Первым об этом сообщил её возлюбленный Жерар Пике в эфире популярного итальянского ток-шоу. К такому решению пара пришла после семи лет совместной жизни и двух общих детях.





И только сейчас новость о скорой свадьбе подтвердила Шакира:





"Наличие двоих детей уже позволяет мне ощущать себя замужней женщиной, не говоря уже о том, что наши жизни и карьеры полностью ориентированы друг на друга. Не думаю, что кусок бумажки придает отношениям действительно какой-то смысл"









Шакира и Жерар Пике © gettyimages.com





Шакира и Жерар Пике не называют дату свадьбы. Известно только, что церемония пройдёт в Колумбии.











