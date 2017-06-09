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8 июня 17, 19:51
Шакира откровенно рассказала о предстоящей свадьбе (ФОТО)
Шакира и Жерар Пике
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Шакира решила официально оформить свои отношения с возлюбленным после семи лет совместной жизни
Шакира выходит замуж. Первым об этом сообщил её возлюбленный Жерар Пике в эфире популярного итальянского ток-шоу. К такому решению пара пришла после семи лет совместной жизни и двух общих детях.

И только сейчас новость о скорой свадьбе подтвердила Шакира:

"Наличие двоих детей уже позволяет мне ощущать себя замужней женщиной, не говоря уже о том, что наши жизни и карьеры полностью ориентированы друг на друга. Не думаю, что кусок бумажки придает отношениям действительно какой-то смысл"


Шакира и Жерар Пике © gettyimages.com

Шакира и Жерар Пике не называют дату свадьбы. Известно только, что церемония пройдёт в Колумбии.



Источник: glamurchik.tochka.net
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