Ирина Билык рассказала, почему ездит в Москву

8 июня в Одессе состоялось открытие ресторана Парк LEO, где приглашенным гостем стала певица Ирина Билык. Накануне в Сети появилась информация, что активисты планируют сорвать концерт артистки.





ПОТАСОВКА С КУЛАКАМИ И ЯЙЦАМИ НА КОНЦЕРТЕ БИЛЫК В ОДЕССЕ Читай также:





Тем не менее Билык несмотря на то, что все-таки возле заведения собрались активисты и полиция, между которыми возникли споры, певица спела на сене ресторана.





Для ТСН исполнительница прокомментировала свое скандальное выступление в Одессе. По ее словам, о планах активистов сорвать концерт она узнала от близких и друзей.





"Когда я была в дороге, мне начали звонить и писать знакомые, друзья, близкие. Говорили, что видели сообщения в социальных сетях, что переживают, предлагали отменить концерт. Но как я могла не выступить перед теми людьми, которые пришли ко мне и хотят слушать мою музыку?“, – сказала Билык.





Также певица поведала, что больше всего боялась за своих поклонников, чтобы они не пострадали из-за активистов и их протестов.





Кроме этого артистка призналась, что настолько расстраивается из-за перекрученных новостей о себе, что иногда вообще предпочитает не читать прессу. Билык внесла ясность касательно того, почему изредка ездит в Москву и почему как-то была в Крыму.





“Да, иногда я езжу в Москву к Аслану – моему мужу и отцу моего младшего сына. Но концертов там у меня не было. А ведь утверждают, что я выступала в Кремле на юбилее Людмилы Гурченко. И еще в Крыму, куда я приехала на свадьбу подруги, я якобы сидела в жюри на Новой волне. Неужели сейчас, когда у каждого есть телефон с видеокамерой, после выступлений на таких крупных мероприятиях не осталось бы ни единой фотографии и ни единого видео, где я пою на сцене? Я очень люблю Украину, всех своих украинских слушателей, хочу дарить им свои песни, свою любовь и не быть замешанной во всей этой лжи и придуманных сплетнях“, – добавила Ирина.













Напомним, 28 мая активисты сорвали концерт LOBODA. Певица вынуждена была покидать клуб на катере после массовых протестов.



