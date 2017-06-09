Международный день друзей: ТОП-10 звезд "не разлей вода"

Узнай, с кем вне съемочной площадки дружат голливудские актеры.





Международный день друзей придумали для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас. Карьера почти для многих артистов на первом плане, но иногда очень важно, чтобы рядом были люди, которые тебя поддержат и поймут. Именно так считают Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и многие другие.





Смотри список звезд, которые всегда находят время друг для друга:













Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон подружились на съемках фильма Эйр Америка в 1990 году. За последние 20 лет они не раз поддерживали друг друга в тяжелые моменты своей жизни. В процессе скандала, который разразился после откровений бывшей жены Мэла Гибсона Оксаны Григорьевой, Роберт Дауни младший встал на сторону друга. На церемонии American Cinematheque Award Роберт попросил общественность дать Мэлу еще один шанс.













Том Круз и Дэвид Бекхэм начали дружить еще в период, когда Дэвид играл за испанский Реал. Впоследствии Бекхемы переехали в Лос-Анджелес, и их общение с Крузом и его супругой Кэти Холмс стало еще более плотным. Круз посещал футбольные матчи вместе с женой, на которых азартно болел за Дэвида. А спортсмен, в свою очередь, разработал для Круза специальную программу упражнений для поддержания формы.













Кира Найтли и Сиенна Миллер подружились в 2008 году на съемках мелодрамы Запретная любовь. Экранная дружба героинь картины плавно перетекла в реальность.













Ева Мендес и Лив Тайлер дружат несмотря на то, что живут в разных городах: Лив - в Нью-Йорке, Ева - в Лос-Анджелесе.

















Тейлор Свифт и Эмма Стоун: Как и остальных звездных подружек, их часто можно увидеть вместе на модных показах, светских раутах, во время шопинга. Свифт не пропускает премьеры Стоун, а Эмма - концерты Тейлор.













Бейонсе и Гвинет Пэлтроу честно признаются, что являются фанатками творчества друг друга. Связывает подруг и любовь к шопингу. За ними давно закрепилась слава самых стильных женщин Голливуда.













Дженнифер Энистон и Кортни Кокc дружат со времен съемок в сериале Друзья. В 2004 году Энистон стала крестной мамой дочки Кокс - Коко Райли Аркетт. Подруги также любят побаловать друг друга дорогими подарками, в числе которых велосипед Chanel за 12 тысяч долларов, который Кокс подарила Энистон.













Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр познакомились в 90-х годах во время прослушивания на роль в одном из сериалов, до сих пор не изменяют своей привычке - вместе проводить свободное время. Друзья не только встречаются на совместных обедах, приходят на вечеринки, но и часто проводят отпуск вместе с подругами на островах.













Брэд Питт и Джорж Клуни сдружились на сьемках фильма 11 друзей Оушена. Актеров, безусловно, роднит чувство юмора, они не устают подкалывать друг друга.













Мэтт Деймон и Бен Аффлек: в 1978 году 8-летний Деймон познакомился со своим дальним родственником Аффлеком, который был младше на два года и жил на одной с ним улице. С тех пор их знакомство переросло в настоящую крепкую дружбу, зарождению которой поспособствовало и увлечение кинематографом.

Деймон и Аффлек не только снимались вместе в ряде картин, в числе которых, например, Догма, но и написали сценарий к фильму Умница Уилл Хантинг.



