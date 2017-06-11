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11 июня 17, 00:40
Барских и LOBODA: поцелуй, который покорил спортивную арену
Два топовых артиста Светлана Лобода и Макс Барских на премии Муз-ТВ 2017 представили мегамикс из своих главных хитов на глазах у 30 тысячной публики.
Со сцены Олимпийского прозвучали Туманы и Твои глаза - два трека, которые стали визитными карточками певца и певицы.
Завершающим аккордом аудиосплита стал неожиданный страстный поцелуй Лободы и Барских в присутствии многотысячных зрителей. Олимпийский возликовал и взорвался бурными овациями.
История отношений этих двух артистов непростая: Светлана Лобода была главным вдохновителем 18-летнего Барских, но тогда певица была сдержанна в своих эмоциях к молодому артисту. Ситуация изменилась после того, как Макс Барских написал дуэтную песню Сердце бьется, которая стала главным хитом 2010 года.
Смотри видео с Максом Барских и Светланой Лободой:
Режиссером-постановщиком одного из самых масштабных номеров международной премии Муз-ТВ 2017 выступил известный режиссер и продюсер Барских Алан Бадоев.
Напомним, ранее СБУ заявила, что не имеет претензий к маме LOBODA.
Источник: ivona