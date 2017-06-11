Барских и LOBODA: поцелуй, который покорил спортивную арену

Два топовых артиста Светлана Лобода и Макс Барских на премии Муз-ТВ 2017 представили мегамикс из своих главных хитов на глазах у 30 тысячной публики.





Со сцены Олимпийского прозвучали Туманы и Твои глаза - два трека, которые стали визитными карточками певца и певицы.





Завершающим аккордом аудиосплита стал неожиданный страстный поцелуй Лободы и Барских в присутствии многотысячных зрителей. Олимпийский возликовал и взорвался бурными овациями.











История отношений этих двух артистов непростая: Светлана Лобода была главным вдохновителем 18-летнего Барских, но тогда певица была сдержанна в своих эмоциях к молодому артисту. Ситуация изменилась после того, как Макс Барских написал дуэтную песню Сердце бьется, которая стала главным хитом 2010 года.

Смотри видео с Максом Барских и Светланой Лободой:





