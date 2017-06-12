Марченко и Кличко стали крестными дочери Нестора Шуфрича

Оксана Марченко, известная украинская телеведущая и супруга Виктора Медведчука, рассказала в Facebook о крестинах дочери Нестора Шуфрича, которые она провела вместе с боксером Владимиров Кличко.

"В субботу, 10 июня, еще у одной малышки появился Ангел Хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей покрестили малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий", - написала Марченко.





Крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука Дарьи являются президент России Владимир Путин и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева.

