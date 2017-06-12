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11 июня 17, 21:47
Марченко и Кличко стали крестными дочери Нестора Шуфрича
Марченко и Кличко
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Оксана Марченко рассказала о крестинах Шуфрич с Кличко
Жена Медведчука и Владимир Кличко стали крестными родителями дочери Нестора Шуфрича.

Оксана Марченко, известная украинская телеведущая и супруга Виктора Медведчука, рассказала в Facebook о крестинах дочери Нестора Шуфрича, которые она провела вместе с боксером Владимиров Кличко.

 "В субботу, 10 июня, еще у одной малышки появился Ангел Хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей покрестили малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий", - написала Марченко.


Крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука Дарьи являются президент России Владимир Путин и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева.

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Korrespondent
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