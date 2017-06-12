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11 июня 17, 22:40
Пранкер поцеловал Лорак в ягодицы на красной дорожке в РФ
Торин выбежал из фан-зоны и упал в ноги к артистке, когда та позировала журналистам вместе со своим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Позже пранкер снова подбежал к Лорак и успел поцеловать в ягодицы, но уже получил пинок от ее супруга. Лорак стала лауреатом премии в номинации "Лучший альбом" за пластинку "Разве ты любил", сообщается на сайте МУЗ-ТВ.
Муж Ани Лорак обматерил пранкера
Отметим, что Торин известный многими пранками, которые продуманы с большой иронией. Так, недавно он устроил акцию с поеданием денег у "Гоголь – центра".
А ранее устроил акцию в магазине московского бизнесмена Германа Стерлигова, который запретил продажу продуктов людям нетрадиционной ориентации, повесив соответствующее предупреждение.
Торин вместе с трансвеститом Дарьей Кеновой, одевшись в эпатажные наряды, пытались демонстративно купить хлеб в магазине бизнесмена, после чего были выставлены за порог.
После этого в магазине разбили витрину, за которой находилась табличка, вызвавшая недовольство представителей сексуальных меньшинств.
Напомним, что пранк украинца Виталия Седюка, который обнажил ягодицы в финале Евровидения, закончился для него судом и наказанием.
Источник: gordonua.com