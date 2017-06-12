Пранкер поцеловал Лорак в ягодицы на красной дорожке в РФ





Торин выбежал из фан-зоны и упал в ноги к артистке, когда та позировала журналистам вместе со своим мужем Муратом Налчаджиоглу.





Позже пранкер снова подбежал к Лорак и успел поцеловать в ягодицы, но уже получил пинок от ее супруга. Лорак стала лауреатом премии в номинации "Лучший альбом" за пластинку "Разве ты любил", сообщается на сайте МУЗ-ТВ.