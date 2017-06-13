Вера Брежнева выложила видео со съемок нового клипа

На официальной странице Веры Брежневой в Facebook было опубликовано бекстейдж-видео со съемок клипа на песню Близкие люди, режиссером которого выступил Алан Бадоев.





По словам представителей звезды, видео снимали в начале мая, в восточной Европе, а также в Украине – городе Львове. Как не раз случалось на съемках клипов Веры, проживать жаркое лето надо было при температуре воздуха – 1°С; запрыгивать в трамвай на ходу, не снимая каблуки. С чем она великолепно справилась.





“Это клип – послание, нет, скорее, напоминание, простой истины, что все мы похожи. Даже у непохожих, с виду людей, порой, бывает гораздо больше общего, чем может показаться. Взглянув на мир через призму этого видео, вы увидите планету, населенную друзьями“ – рассказала Брежнева.





Смотри, как снимался клип Веры Брежневой – Близкие люди:









Близкие люди - Backstage (Вера Брежнева)0:00 / 03:16





Напомним, что клип на песню Близкие люди Вера Брежнева презентовала в начале июня.

