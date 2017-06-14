Журнал Forbes опубликовал список самых богатых звезд. ФОТО

Журнал Forbes посчитал, кто из звезд сколько заработал за прошлый год. Первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов с доходом 130 миллионов долларов за год (примерно 3 380 000 000 грн.) занял рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, более известный как Пи (или Пафф) Дэдди.





На второй позиции с доходом 105 миллионов долларов (примерно 2 730 000 000 грн.) разместилась Бейонсе.













Третье место заняла британская писательница Джоанн Роулинг. Ее новая книга-пьеса Гарри Поттер и Проклятое Дитя, а также другие книги принесло ей 95 миллионов долларов (примерно 2 470 000 000).





Следом за ними в первую десятку попали: Дрейк, Криштиану Роналду, The Weeknd, Говард Стерн, Coldplay, Джеймс Паттерсон, ЛеБрон Джеймс





Также в рейтинге фигурирует Джастин Бибер, Эллен ДеДженерес, Адель, Элтон Джон, Пол МакКартни и многие другие.









Шон Комбс









Джоан Роулинг









Дрейк









Криштиану Роналду









The Weeknd









Говард Стерн









Coldplay









Джеймс Паттерсон









ЛеБрон Джеймс









Джастин Бибер









Эллен ДеДженерес









Кайли Дженнер









Ким Кардашян





Напомним, беременная Бейонсе хочет арендовать дом поближе к роддому.





Смотри клип Бейонсе на песню Formation:



