Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.25
USD
26.07
RUB
0.46
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.46
EUR
29.31
USD
26.10
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 июня 17, 22:08
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых звезд. ФОТО
Бейонсе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известное американское издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых артистов США за 2016 год.
Журнал Forbes посчитал, кто из звезд сколько заработал за прошлый год. Первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов с доходом 130 миллионов долларов за год (примерно 3 380 000 000 грн.) занял рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, более известный как Пи (или Пафф) Дэдди.

На второй позиции с доходом 105 миллионов долларов (примерно 2 730 000 000 грн.) разместилась Бейонсе.



Третье место заняла британская писательница Джоанн Роулинг. Ее новая книга-пьеса Гарри Поттер и Проклятое Дитя, а также другие книги принесло ей  95 миллионов долларов (примерно 2 470 000 000).

Следом за ними в первую десятку попали: Дрейк, Криштиану Роналду, The Weeknd, Говард Стерн, Coldplay, Джеймс Паттерсон, ЛеБрон Джеймс

Также в рейтинге фигурирует Джастин Бибер, Эллен ДеДженерес, Адель, Элтон Джон, Пол МакКартни и многие другие.


Шон Комбс


Джоан Роулинг


Дрейк


Криштиану Роналду


The Weeknd


Говард Стерн


Coldplay


Джеймс Паттерсон


ЛеБрон Джеймс


Джастин Бибер


Эллен ДеДженерес


Кайли Дженнер


Ким Кардашян

Напомним, беременная Бейонсе хочет арендовать дом поближе к роддому.

Смотри клип Бейонсе на песню Formation:


Источник: ivona
Ещё по теме:
Имена самых богатых знаменитостей 2016 года
Дженнифер Лопес подтвердила роман с Дрейком (ФОТО)
Дженнифер Лопес с мамой и Дрейком развлекаются в казино
Дженнифер Лопес и Дрейк сходили на романтическое свидание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Появилось единственное видео реального боя Брюса Ли (ВИДЕО)
noimageТОП-5 короткометражек с известными актерами Голливуда
noimageСезон блокбастеров. Главные фильмы лета
noimageУшел из жизни первый исполнитель роли Бэтмена
noimageВ "Игре престолов" будет сожжено рекордное количество людей
Лента новостей