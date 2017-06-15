Деми Мур на нервной почве осталась без зубов! (ВИДЕО)





Фрагмент программы опубликовали на YouTube.





Во время эфира Феллон показал зрителям снимок Мур, которую сфотографировали без одного зуба.





54-летняя звезда сообщила ведущему, что впоследствии потеряла и второй зуб. По ее словам, это произошло из-за стресса (его знаменитость назвала главным убийцей жителей США).













Артистка не объяснила, по какой причине она впала в состояние повышенного нервного напряжения. Мур сообщила, что ее дочерям от актера Брюса Уиллиса — Талуле, Скаут и Румер — нравится внешний вид матери без передних зубов. Девушки решили, что так знаменитость выглядит более ранимой и человечной.





Также Феллон показал видео, которое артистка сделала во время похода к стоматологу, чтобы восстановить свой внешний вид.







