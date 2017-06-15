Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 00:03
Деми Мур на нервной почве осталась без зубов! (ВИДЕО)
Фрагмент программы опубликовали на YouTube.
Во время эфира Феллон показал зрителям снимок Мур, которую сфотографировали без одного зуба.
54-летняя звезда сообщила ведущему, что впоследствии потеряла и второй зуб. По ее словам, это произошло из-за стресса (его знаменитость назвала главным убийцей жителей США).
Артистка не объяснила, по какой причине она впала в состояние повышенного нервного напряжения. Мур сообщила, что ее дочерям от актера Брюса Уиллиса — Талуле, Скаут и Румер — нравится внешний вид матери без передних зубов. Девушки решили, что так знаменитость выглядит более ранимой и человечной.
Также Феллон показал видео, которое артистка сделала во время похода к стоматологу, чтобы восстановить свой внешний вид.
Источник: zelv.ru