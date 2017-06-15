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15 июня 17, 00:03
Деми Мур на нервной почве осталась без зубов! (ВИДЕО)
Деми Мур
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Актриса Деми Мур на нервной почве потеряла два передних зуба.
Об этом знаменитость рассказала в интервью ведущему юмористического шоу The Tonight Show Джимми Феллону.

Фрагмент программы опубликовали на YouTube. 

Во время эфира Феллон показал зрителям снимок Мур, которую сфотографировали без одного зуба. 

54-летняя звезда сообщила ведущему, что впоследствии потеряла и второй зуб. По ее словам, это произошло из-за стресса (его знаменитость назвала главным убийцей жителей США). 



Артистка не объяснила, по какой причине она впала в состояние повышенного нервного напряжения. Мур сообщила, что ее дочерям от актера Брюса Уиллиса — Талуле, Скаут и Румер — нравится внешний вид матери без передних зубов. Девушки решили, что так знаменитость выглядит более ранимой и человечной. 

Также Феллон показал видео, которое артистка сделала во время похода к стоматологу, чтобы восстановить свой внешний вид.


Источник: zelv.ru
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