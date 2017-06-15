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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 00:15
Фото Жанны Фриске использовали в рекламе ритуальных услуг
Жанна Фриске
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Сотрудники похоронного бюро решили таким образом привлечь внимание к своей работе и увеличить количество клиентов.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года от рака головного мозга. 

После смерти певицы ее имя до сих пор продолжает фигурировать в скандальных новостях, связанных с исчезнувшими с ее банковского счета пожертвованиями,  а также вопросами об опекунстве над сыном покойной артистки Платоном.


Жанна Фриске
Жанна Фриске Starface

А недавно в Сети появилась информация о том, что агентство, оказывающее ритуальные услуги в Челябинске, в рекламных целях использует фотографию Жанны. Сотрудники похоронного бюро решили таким образом привлечь внимание к своей работе и увеличить количество клиентов.


Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске Starface

Как оказалось, изображение Фриске было выгравировано на одной из плит, которую клиентам агентства показывали в качестве примера работы. Подобное использование снимка Жанны шокировало ее фанатов, сомневающихся в том, что действия похоронного бюро являются законными. О реакции семьи Фриске и отца ее ребенка, телеведущего Дмитрия Шепелева, пока ничего неизвестно.


Жанна Фриске с с сыном Платоном, мамой Ольгой и сестрой Натальей
Жанна Фриске с с сыном Платоном, мамой Ольгой и сестрой Натальей instagram.com/friske_natalia
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