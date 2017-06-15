Фото Аллы Пугачевой в купальнике опубликовал Максим Галкин

Снимки в купальнике часто на своих соцстраничках публикуют большинство украинских, российских, американских артистов.





А вот фото 68-летней певицы Аллы Борисовны Пугачевой не так часто можно увидеть на просторах интернета.





Ее муж, 40-летний пародист Максим Галкин, решил порадовать подписчиков своей соцстраничке и опубликовать в Сети снимок с супругой. На фото Пугачева в черном купальнике лежит на шезлонге и загорает.









Пугачева на пляже. instagram.com/maxgalkinru





"Любимая загорает. Снял исподтишка – не любит, когда ее фотографируют“, – подписал фото Галкин.





Напомним, недавно 68-летняя известная российская певица Алла Борисовна Пугачева перенесла стентирование сосудов.



