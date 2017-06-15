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Шоу-бизнес
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15 июня 17, 16:50
Фото Аллы Пугачевой в купальнике опубликовал Максим Галкин
Пугачева, Галкин
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Известные российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале (Латвия).
Снимки в купальнике часто на своих соцстраничках публикуют большинство украинских, российских, американских артистов.

А вот фото 68-летней певицы Аллы Борисовны Пугачевой не так часто можно увидеть на просторах интернета.

Ее муж, 40-летний пародист Максим Галкин, решил порадовать подписчиков своей соцстраничке и опубликовать в Сети снимок с супругой. На фото Пугачева в черном купальнике лежит на шезлонге и загорает.


Пугачева на пляже. instagram.com/maxgalkinru

"Любимая загорает. Снял исподтишка – не любит, когда ее фотографируют“, – подписал фото Галкин.

Напомним, недавно 68-летняя известная российская певица Алла Борисовна Пугачева перенесла стентирование сосудов.

Источник: ivona
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