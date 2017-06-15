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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 18:42
Дмитрий Черкасов закрутил роман с украинской певицей (ФОТО)
СолоХа, Дмитрий Черкасов
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По информации украинских журналистов, главный герой седьмого сезона романтического реалити-шоу Холостяк Дмитрий Черкасов закрутил роман с восходящей украинской певицей СолоХой.
Одним из основных поводов заговорить о романе СолоХи и Дмитрия Черкасова стали публикации певицы в ее Instagram.


Восходящая звезда опубликовала фото в соцсеть со съемок программы Хто зверху? (Новый канал), на которые приехал сам Дмитрий Черкасов.



На снимках можно увидеть Холостяка в компании СолоХи.

По информации украинских СМИ, у молодых людей начался роман после съемок проекта.

Смотри фото со съемок проекта Хто зверху? (Новый канал):


  Сергей Притула, СолоХа, Дмитрий Черкасов


СолоХа и Роза Аль-Намри


Сергей Притула, Дмитрий Черкасов


Роза Аль-Намри, СолоХа


СолоХа  


Смотри видео с СолоХой:


Источник: ivona
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