Дмитрий Черкасов закрутил роман с украинской певицей (ФОТО)

Одним из основных поводов заговорить о романе СолоХи и Дмитрия Черкасова стали публикации певицы в ее Instagram.





Холостяк 7: Дмитрий Черкасов поблагодарил всю команду и участниц шоу Читай также:





Восходящая звезда опубликовала фото в соцсеть со съемок программы Хто зверху? (Новый канал), на которые приехал сам Дмитрий Черкасов.













На снимках можно увидеть Холостяка в компании СолоХи.





По информации украинских СМИ, у молодых людей начался роман после съемок проекта.





Смотри фото со съемок проекта Хто зверху? (Новый канал):









Сергей Притула, СолоХа, Дмитрий Черкасов









СолоХа и Роза Аль-Намри









Сергей Притула, Дмитрий Черкасов









Роза Аль-Намри, СолоХа









СолоХа









Смотри видео с СолоХой:







