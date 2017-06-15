Дмитрий Черкасов закрутил роман с украинской певицей (ФОТО)

Одним из основных поводов заговорить о романе СолоХи и Дмитрия Черкасова стали публикации певицы в ее Instagram.
Восходящая звезда опубликовала фото в соцсеть со съемок программы Хто зверху? (Новый канал), на которые приехал сам Дмитрий Черкасов.
На снимках можно увидеть Холостяка в компании СолоХи.
По информации украинских СМИ, у молодых людей начался роман после съемок проекта.
Смотри фото со съемок проекта Хто зверху? (Новый канал):
Сергей Притула, СолоХа, Дмитрий Черкасов
СолоХа и Роза Аль-Намри
Сергей Притула, Дмитрий Черкасов
Роза Аль-Намри, СолоХа
СолоХа
Смотри видео с СолоХой: