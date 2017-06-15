Как худеет Ксения Собчак: какие блюда входят в райдер

Телезвезда, которая являлась одной из ведущих премии, накануне мероприятия соблюдала строгую диету. Кроме того, организаторы Муз-ТВ позаботились о персональном меню для молодой мамочки.

Телезвезда Ксения Собчак, которая стала мамой полгода назад, достаточно быстро пришла в прежнюю форму, однако не раз признавалась в том, что не до конца довольна своими результатами в этой области.





Так, во время церемонии награждения премии Муз-ТВ, Ксения призналась журналистам "Дни.Ру", какие блюда предочла употреблять во время командировки. Известно, что на торжественной части звезда отведала мероприятия роллами с хумусом, салатом с киноа и филе индейки, приготовленными по технологии су-вид. Также своим вниманием Ксения не обделила паровую белую рыбу.













"Я сегодня прихожу в форму после родов и для меня было очень важно предстать перед зрителями во всей красе. Каждый день я делаю по сто приседаний, у меня особый режим питания и я ем только определенного вида продукты".









Также известно и о том, какие напитки предпочла Ксения Собчак во время подготовки и эфира Муз-ТВ. Телезвезда пила соевое молоко, воду, чай и вишневый сок. И, как можно убедиться на свежих фото, самодисциплина Ксении Собчак приносит ей блестящие результаты!







