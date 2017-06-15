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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 22:22
Как худеет Ксения Собчак: какие блюда входят в райдер
Ксения Собчак
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Ксения Собчак, как и в предыдущие годы, стала частью масштабной ежегодной премии Муз-ТВ.
Телезвезда, которая являлась одной из ведущих премии, накануне мероприятия соблюдала строгую диету. Кроме того, организаторы Муз-ТВ позаботились о персональном меню для молодой мамочки. 
    
Телезвезда Ксения Собчак, которая стала мамой полгода назад, достаточно быстро пришла в прежнюю форму, однако не раз признавалась в том, что не до конца довольна своими результатами в этой области. 

Так, во время церемонии награждения премии Муз-ТВ, Ксения призналась журналистам "Дни.Ру", какие блюда предочла употреблять во время командировки. Известно, что на торжественной части звезда отведала мероприятия роллами с хумусом, салатом с киноа и филе индейки, приготовленными по технологии су-вид. Также своим вниманием Ксения не обделила паровую белую рыбу.



"Я сегодня прихожу в форму после родов и для меня было очень важно предстать перед зрителями во всей красе. Каждый день я делаю по сто приседаний, у меня особый режим питания и я ем только определенного вида продукты".
 


Также известно и о том, какие напитки предпочла Ксения Собчак во время подготовки и эфира Муз-ТВ. Телезвезда пила соевое молоко, воду, чай и вишневый сок. И, как можно убедиться на свежих фото, самодисциплина Ксении Собчак приносит ей блестящие результаты!

Источник: hochu.ua

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