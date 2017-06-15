Похудевшая Могилевская похвасталась стройными ножками (ФОТО)

Артистка, нашедшая свое счастье в личной жизни, излучает невероятную уверенность в себе и гармонию.

Певица Наталья Могилевская, которая рассказала о том, что влюблена и строит большие планы на будущее со своим новым избранником, в последнее время светится от счастья. Исполнительница заметно похорошела и похудела, о чем красноречиво говорят новые фото в ее Инстаграм.













Так, на днях Наталья Могилевская похвасталась стройным ножками во время отдыха на пляже в Запорожской области, где у артистки, судя по всему, накануне состоялся очередной концерт.













Поклонники певицы обратили внимание на то, что накануне открытия пляжного сезона артистка проделала кропотливую работу над своей внешностью. "Наташа, ты супер!", "Худенькая красотка", "Божественно красивая!", "Спасательница Малибу...", — пишут под фото подписчики звезды.











