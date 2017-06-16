Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян сыграли свадьбу! (ФОТО)

Сегодня, 15 июня, состоялась свадьба Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, о романе которых вся страна узнала в 2014 году.





Отметим, отношения влюбленных достаточно долго обсуждались в прессе ввиду того, что ради Тони Матвиенко Арсен Мирзоян ушел от жены, которая подарила ему двоих детей.













Путь пары к заветной дате бракосочетания был тернист, однако, чувства молодых все-таки взяли верх над едкими пересудами. Поклонники творчески-супружеского союза получили отличную возможность увидеть яркие фрагменты праздника, на котором присутствовало около 60-ти гостей.





















Одним из первых видеозаписью поделился украинский певец Александр Пономарев.

















Отдельного внимания заслуживает ведущий праздника Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, которым стал известный певец Олег Винник.













Также, как можно было предположить, свадьбу не смогла пропустить ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая, которая параллельно с празднованием снимала очередной репортаж для программы. К алтарю невесту повел родной отец, известный художник Петр Гончар.



