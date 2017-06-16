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15 июня 17, 23:08
Ани Лорак без юбки зажгла с любимым певцом Путина (ВИДЕО)
Ани Лорак
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Украинская певица Ани Лорак выступила на телешоу "Наш Вегас" в Москве вместе с российский певцом и продюсером Григорием Лепсом, которому запрещен въезд в Украину.
Певцы исполнили композицию "Уходи по-английски", а также расхваливали друг дружку. "Всегда добрый, обаятельный, красивый", - рассказала Лорак о Лепсе.

Выступала певица в костюме, который позволял продемонстрировать ноги во всей красе. Кстати, именно в этом наряде Ани Лорак поздравляла мужа с днем рождения.



Напомним, Григорию Лепсу СБУ запретила въезд на территорию Украины еще в 2015 году.


Ранее сообщалось, что росСМИ опубликовали список всех российских звезд, которым запрещен въезд в Украину.



Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Григорий Лепс является любимым певцом Владимира Путина и "любимым певцом во всей стране" (России).

Источник: lime.apostrophe.ua

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