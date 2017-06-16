Ани Лорак без юбки зажгла с любимым певцом Путина (ВИДЕО)

Певцы исполнили композицию "Уходи по-английски", а также расхваливали друг дружку. "Всегда добрый, обаятельный, красивый", - рассказала Лорак о Лепсе.
Выступала певица в костюме, который позволял продемонстрировать ноги во всей красе. Кстати, именно в этом наряде Ани Лорак поздравляла мужа с днем рождения.
Напомним, Григорию Лепсу СБУ запретила въезд на территорию Украины еще в 2015 году.
Ранее сообщалось, что росСМИ опубликовали список всех российских звезд, которым запрещен въезд в Украину.
Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Григорий Лепс является любимым певцом Владимира Путина и "любимым певцом во всей стране" (России).