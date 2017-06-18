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17 июня 17, 22:25
Кейт Миддлтон восхитила всех на параде в честь Елизаветы II
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В субботу, 17 июня, в Лондоне (Великобритания) состоялся ежегодный парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила парад Trooping the Colour 17 мая в романтичном наряде.

На монаршей особе было надето элегантное платье и шляпка розового цвета.

Данное одеяние подчеркнуло женственность Миддлтон.

Герцогиня держала на руках малышку принцессу Шарлотту и наблюдала за реакцией дочери на торжественное событие. Рядом с Кейт был также ее сын принц Джордж и супруг принц Уильям.



Также одно из главных мероприятий в календаре британской монархии посетили принц Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, принц Гарри и принц Филипп. 

Перед началом парада королева Елизавета объявила минуту молчания, чтобы почтить память погибших в пожаре, который уничтожил многоэтажное здание несколько дней назад в Лондоне. 


Trooping the Colour


Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой на Trooping the Colour



Отметим, что королева Елизавета родилась 21 апреля, этот праздник она ежегодно отмечает только в кругу семьи в Виндзорском дворце.

Традиция праздновать день рождения дважды берет начало с короля Эдварда VI, который будучи рожденным в ноябре, в июне решил праздновать второй день рождения.

По традиции, торжественная часть состоит из парада, который начинается у Букингемского дворца. К 11 часам утра королева прибывает на церемониальную площадь, а к 13 часам дня вместе с членами королевской династии выходит на балкон дворца, чтобы приветствовать собравшихся.

Мероприятие завершается полетом Королевских военно-воздушных войск. 

Смотри видео с парада Trooping the Colour:


Источник: ivona
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