Кейт Миддлтон восхитила всех на параде в честь Елизаветы II

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила парад Trooping the Colour 17 мая в романтичном наряде.





На монаршей особе было надето элегантное платье и шляпка розового цвета.





Данное одеяние подчеркнуло женственность Миддлтон.





Герцогиня держала на руках малышку принцессу Шарлотту и наблюдала за реакцией дочери на торжественное событие. Рядом с Кейт был также ее сын принц Джордж и супруг принц Уильям.













Также одно из главных мероприятий в календаре британской монархии посетили принц Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, принц Гарри и принц Филипп.





Перед началом парада королева Елизавета объявила минуту молчания, чтобы почтить память погибших в пожаре, который уничтожил многоэтажное здание несколько дней назад в Лондоне.









Trooping the Colour









Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой на Trooping the Colour













Отметим, что королева Елизавета родилась 21 апреля, этот праздник она ежегодно отмечает только в кругу семьи в Виндзорском дворце.





Традиция праздновать день рождения дважды берет начало с короля Эдварда VI, который будучи рожденным в ноябре, в июне решил праздновать второй день рождения.





По традиции, торжественная часть состоит из парада, который начинается у Букингемского дворца. К 11 часам утра королева прибывает на церемониальную площадь, а к 13 часам дня вместе с членами королевской династии выходит на балкон дворца, чтобы приветствовать собравшихся.





Мероприятие завершается полетом Королевских военно-воздушных войск.





Смотри видео с парада Trooping the Colour:







