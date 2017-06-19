Бейонсе родила двойню (ФОТО)

О том, что у известной пары музыкантов Бейонсе и Jay Z произошло пополнение в семье, объявили сразу несколько влиятельных изданий. У них родилась двойня – мальчик и девочка.





В частности E! News, Us Weekly, The Guardian, People написали, что счастливые родители делятся радостной новостью со своими родными, которые в свою очередь рассказывают о рождении детей Бейонсе СМИ.





Бейонсе и Jay Z невероятно счастливы и уже начали рассказывать друзьям о своем счастье", – цитирует US Weekly слова одного из инсайдеров.





По словам друзей пары певица родила 14 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса (США). Отметим, что сами супруги пока не комментирует пополнение в семье и не называют имена малышей.





Также папарацци удалось запечатлеть, как одна из подруг певицы несет шарики розового и голубого цвета, а также букет цветов, на которых написано B+J.





Отметим, что у пары уже есть пятилетняя дочь Блю Айви.





Напомним, ранее беременная Бейонсе показала большой живот в соблазнительном наряде.



