Ирина Шейк без мейкапа и в кроп-топе отправилась на рынок

И хотя модель уже вернула себе прекрасную форму и приступила к работе, часто ее можно заметить на прогулке с дочерью или во время покупки продуктов.





На днях папарацци запечатлели супермодель на фермерском рынке в Санта-Монике, она неспешно прогуливалась вдоль прилавков и выбирала хлеб, фрукты и овощи, пробуя их перед покупкой.













По словам очевидцев, Ирина выглядела очень расслабленной и счастливой, а так же весело общалась с продавцами и часто улыбалась.













Для похода на рынок Шейк надела черный спортивный костюм с белым кроп-топом.













Понравился фанатам и естественный образ Ирины — она часто позволяет себе выходить в свет без макияжа.