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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 июня 17, 09:45
Ирина Шейк без мейкапа и в кроп-топе отправилась на рынок
ИРИНА ШЕЙК
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Три месяца назад Ирина Шейк впервые стала мамой.
И хотя модель уже вернула себе прекрасную форму и приступила  к работе, часто ее можно заметить на прогулке с дочерью или во время покупки продуктов.

На днях папарацци запечатлели супермодель на фермерском рынке в Санта-Монике, она  неспешно прогуливалась вдоль прилавков и выбирала хлеб, фрукты и овощи, пробуя их перед покупкой.



По словам очевидцев, Ирина выглядела очень расслабленной и счастливой, а так же весело общалась с продавцами и часто улыбалась. 



Для похода на рынок Шейк надела черный спортивный костюм с белым кроп-топом. 



Понравился фанатам и естественный образ Ирины — она часто позволяет себе выходить в свет без макияжа.
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