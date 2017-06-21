Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 55 лет (ФОТО)

Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Отец Виктора – кореец, родом из Казахстана, работал инженером, мать – русская, коренная ленинградка, была учителем физкультуры.





В 1981 году Виктор Цой в возрасте 19 лет основал Кино – одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором всех текстов и музыки. В общей сложности коллектив просуществовал девять лет.









Группа Кино Apelzin





24 июня 1990 года в Лужниках в Москве состоялся последний концерт группы Кино. Был устроен специальный салют и зажжен олимпийский факел. А 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в Латвии в автокатастрофе, в нескольких десятках километров от Риги. Ему было всего 28 лет. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем. После его гибели группа Кино почти сразу распалась. Он похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.





Кроме музыкального творчества, Виктор увлекался живописью, резьбой по дереву, восточными единоборствами. Также был известен и своими работами в кино – он снялся в фильмах Йя хха!, Конец каникул, Рок и Асса.









Виктор Цой 24СМИ





В его день рождения в разных городах и странах проводятся концерты, на которых звучат любимые песни группы Кино.













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