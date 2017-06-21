Известный актер Баталов оставил скандальное завещание

Недавно, в Москве скончался известный советский актер Алексей Баталов. Но сегодня в СМИ сообщили, что всплыло довольно скандальное завещание.





Так вот, в сети сообщается, что по завещанию, старшая дочь Надежда должна ухаживать за своей сестрой Марией, и только после её смерти получит отцовскую квартиру и дачу, пишет Агримпаса.





По сути, это говорит о том, что всё свое завещание Баталов завещал своей младшей дочери Марии, которой на данный момент 49 лет. Старшой дочери Надежде 62 года.





Причем, как при жизни считал актер, старшая, ожидая его наследство, будет должна и даже обязана ухаживать за сестрой, у которой ДЦП – при рождении она получила травму из-за халатности врачей. Бездетная Мария не может жить без помощи других людей: ее необходимо умывать, одевать и кормить, пишет Агримпаса ссылаясь на Вести.





Исходя из последней воли Баталова, младшей дочери достанется трехкомнатная квартира в элитном Доме на набережной (в доме живут актеры и певцы Наталья Андрейченко, Александр Домогаров, Наталья Ионова, Геннадий Хазанов) стоимостью от 80 миллионов рублей и загородный дом рядом с писательским поселком Переделкино.





По словам артистки Натальи Дрожжиной, неожиданное завещание Баталова ни у кого не вызвало возмущения. «Сейчас наследница Маша, потом будет Надежда. И никто не против этого», — сказала она в передаче.







