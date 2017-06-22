Самые "адские" приключения команды шоу" Орел и решка" (ФОТО)

Позади у команды проекта и ведущих Леси Никитюк и Регины Тодоренко – незабываемые приключения в десятке самых адских и самых райских уголков нашей планеты.

Накануне финала 13-го сезона программы Орел и решка мы решили подвести итог и попросили создателей шоу рассказать о наиболее экстремальных ситуациях во время съемок этого необычного сезона.

Читай также:Эволюция Регины Тодоренко: от смешной малышки до ведущей шоу Орел и Решка

Команда проекта называет этот сезон самым “счастливым“ за всю историю своих телепутешествий. На этот раз им пришлось столкнуться с невероятным количеством загадочных и мистических ситуаций и чертовщиной, которая связана с числом 13. Вплоть до того, что самолет со съемочной группой приземлялся в аэропорту на посадочной полосе с надписью “AD“. А еще ребятам довелось по-настоящему рисковать собственной жизнью. Например, во время съемок на острове Суматра съемочная группа решила посетить спящий вулкан, несмотря на предостережения местных жителей. И вдруг вулкан проснулся, началось извержение и выбросы токсичных газов. Слава Богу, все обошлось: телевизионщики успели максимально оперативно покинуть “адское“ место.

Съемки 13-го сезона Орел и решка Пресс-служба

“Сезон Рай и ад оказался очень контрастным, – говорит ведущая Регина Тодоренко. – Мы побывали в таких опасных точках мира, как Каракас, Сан-Педро-Сула. И даже в этих городах мы искали рай. Там действительно богатая природа, но очень бедные люди, из-за чего многие из них вынуждены воровать и убивать. Мне нравится такой контраст в жизни, потому что я человек, который любит разнообразные приключения. Я довольна этим сезоном. Мы и раньше попадали в опасные приключения, но в сезоне Рай и ад мы погрузились глубже. Наверное, навсегда запомню, как на одном из рынков Нигерии на меня напали трое африканских мужчин: они толкали меня, пихали, пытались отобрать у меня рюкзак. До сих пор удивляюсь, как они мне ничего не сломали. Поскольку я белая, то представляла для них большой интерес. Не исключаю того, что они хотели меня похитить с целью получения выкупа, а возможно, просто хотели отобрать деньги. Хорошо, что все разрешилось. Даже в таких нищих странах, как Нигерия, есть свои герои, один из которых меня спас“.

Съемки 13-го сезона Орел и решка Пресс-служба

Случалось, что и рай преподносил неожиданные сюрпризы. Например, в “райском“ Вьетнаме автомобиль группы на много часов застрял в болоте. В Индонезии ребята не смогли попасть на остров Ява: они поменяли 3 самолета и провели 15 часов в воздухе, хотя лететь было всего 1,5 часа. В итоге пришлось срочно менять локации. Иногда настойчивость украинцев творила чудеса. В Австралию команда проекта Орел и решка приехала с мечтой увидеть Большой Барьерный риф. Но именно в тот момент на Восточном побережье бушевал сильный циклон. Всем запретили выходить в море, компании по аренде вертолетов и яхт отказывались плыть и лететь к рифу. Однако режиссер твердо решил, что они должны именно в этом сезоне впервые снять Большой Барьерный риф. И, невзирая на погоду, группа села на огромный туристический корабль, прорвалась сквозь эпицентр шторма и таки сняла сюжет.

Съемки 13-го сезона Орел и решка Пресс-служба

“У нас каждый выпуск – экстремальная ситуация, – признается шеф-редактор проекта Юлия Гребеневская. – Самое страшное – это авария в Новой Зеландии. Группа ехала уставшая со съемок, режиссер не справился с правосторонним движением, зацепил другую машину – и автомобиль перевернулся. После этого мы начали думать, что нам “пороблено“. А еще были аресты, задержания, проверяли личности всех членов съемочной группы. В “адских“ странах на нас нападали. В Сан-Педро-Суле команду чуть не убили. В Венесуэле постоянно за нами следили. Нашего продюсера пытались ограбить прямо возле аэропорта в Нигерии. И самое прекрасное было, и самое ужасное –тоже“.

Съемки 13-го сезона Орел и решка Пресс-служба

Финальный выпуск 13-го сезона шоу Орел и решка Леся и Регина проведут в раю. На самом зеленом греческом острове – Корфу. Сюда едут не пляжники и тусовщики, а настоящие ценители отдыха. В новом выпуске ведущие смогут наконец-то расслабиться и приятно провести время: вкусно кушать, слушать греческие легенды и делать красивые фото! Кто-то будет рассекать по острову на кабриолете и плавать на яхте, а кому-то предстоит исследовать остров со ста долларами в кармане. Не пропустите “райский“ финал – 25 июня на телеканале Интер.

Смотри фото со съемок 13-го сезона проекта Орел и решка:



© Пресс-служба

Поклонникам Орла и решки не стоит расслабляться и грустить по поводу окончания сезона Рай и ад. На телеканале Интер продолжает идти Перезагрузка с Антоном Птушкиным и Анастасией Ивлеевой – за приключениями ведущих можно наблюдать каждое воскресенье. Да и создатели популярного тревел-шоу – TeenSpirit Studio – намерены удивлять телезрителей и дальше и уже продумывают новые неожиданные маршруты.

Смотри запись онлайн-конференции с Региной Тодоренко на Ivona:





Источник: ivona.bigmir.net