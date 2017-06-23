Дочь Веры Брежневой на "итальянских каникулах" с бойфрендом

Соня Киперман вместе со своим парнем Хоуком Крубертом отправилась на отдых в солнечную Италию.





В своем Instagram девушка с удовольствием делится снимками с поездки.





“Делаю самое нелюбимое дело вместе с самым любимым человеком“, - подписала Соня фотографию, где она стоит на фоне моря вместе с возлюбленным.





Известно, что старшая дочь Веры Брежневой просто обожает Италию и нередко проводит там каникулы.













Отметим, что Соня и Хоук вместе уже два года. Пара познакомилась во время отдыха в летнем лагере.

































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