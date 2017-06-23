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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 июня 17, 12:27
Дочь Веры Брежневой на "итальянских каникулах" с бойфрендом
Соня Киперман с парнем в Италии
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16-летняя дочь украинской популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман больше не скрывает серьезные отношения со своим парнем.
Соня Киперман вместе со своим парнем Хоуком Крубертом отправилась на отдых в солнечную Италию.

В своем Instagram девушка с удовольствием делится снимками с поездки.

 “Делаю самое нелюбимое дело вместе с самым любимым человеком“, - подписала Соня фотографию, где она стоит на фоне моря вместе с возлюбленным.

Известно, что старшая дочь Веры Брежневой просто обожает Италию и нередко проводит там каникулы.



Отметим, что Соня и Хоук вместе уже два года. Пара познакомилась во время отдыха в летнем лагере.








Смотри видео Дочки Веры Брежневой: Соня и Сара!!! Маленькие копии мамы:


Источник: ivona
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