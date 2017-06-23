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23 июня 17, 12:27
Дочь Веры Брежневой на "итальянских каникулах" с бойфрендом
Соня Киперман вместе со своим парнем Хоуком Крубертом отправилась на отдых в солнечную Италию.
В своем Instagram девушка с удовольствием делится снимками с поездки.
“Делаю самое нелюбимое дело вместе с самым любимым человеком“, - подписала Соня фотографию, где она стоит на фоне моря вместе с возлюбленным.
Известно, что старшая дочь Веры Брежневой просто обожает Италию и нередко проводит там каникулы.
Отметим, что Соня и Хоук вместе уже два года. Пара познакомилась во время отдыха в летнем лагере.
Напомним, что в этом году дочь Веры Брежневой посетила свой первый выпускной вечер.
Смотри видео Дочки Веры Брежневой: Соня и Сара!!! Маленькие копии мамы:
Источник: ivona