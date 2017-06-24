День рождения Валерия Меладзе: фото с известными певицами

23 июня российский исполнитель Валерий Меладзе отмечает свой 52-й день рождения. Предлагаем тебе посмотреть фото с именинником.
Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми (Грузия). Артист является трехкратным обладателем Национальной российской премии Овация, многократный обладатель премий Песня года, Золотой граммофон, семикратный обладатель премии Муз-ТВ, четырехкратный обладатель премии RU.TV.
После всех светских мероприятий у Меладзе в соцсети появлются фото с разными популярными певицами, которые не могут не удержаться, чтобы не сфотографироваться с артистом.
Валерий с Анной Седоковой
с женой Альбиной Джанабаевой
С тамарой Гварцетели с Валерией
с Софией Ротару
с Полиной Гагариной
с группой ВИА Гра (старый состав)
с Верой Брежневой
с Верой Брежневой
с группой ВИА Гра (новый состав)
Смотри онлайн-видео клипа братьев Меладзе на песню Мой брат: