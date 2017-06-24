День рождения Валерия Меладзе: фото с известными певицами

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми (Грузия). Артист является трехкратным обладателем Национальной российской премии Овация, многократный обладатель премий Песня года, Золотой граммофон, семикратный обладатель премии Муз-ТВ, четырехкратный обладатель премии RU.TV.





После всех светских мероприятий у Меладзе в соцсети появлются фото с разными популярными певицами, которые не могут не удержаться, чтобы не сфотографироваться с артистом.









Валерий с Анной Седоковой









с женой Альбиной Джанабаевой









С тамарой Гварцетели с Валерией









с Софией Ротару









с Полиной Гагариной









с группой ВИА Гра (старый состав)









с Верой Брежневой









с Верой Брежневой









с группой ВИА Гра (новый состав)





Смотри онлайн-видео клипа братьев Меладзе на песню Мой брат:







