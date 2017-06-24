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23 июня 17, 21:07
День рождения Валерия Меладзе: фото с известными певицами
Меладзе
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23 июня российский исполнитель Валерий Меладзе отмечает свой 52-й день рождения. Предлагаем тебе посмотреть фото с именинником.
Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми (Грузия). Артист является трехкратным обладателем Национальной российской премии Овация, многократный обладатель премий Песня года, Золотой граммофон, семикратный обладатель премии Муз-ТВ, четырехкратный обладатель премии RU.TV.

После всех светских мероприятий у Меладзе в соцсети появлются фото с разными популярными певицами, которые не могут не удержаться, чтобы не сфотографироваться с артистом.


Валерий с Анной Седоковой


с женой Альбиной Джанабаевой


С тамарой Гварцетели с Валерией


с Софией Ротару


с Полиной Гагариной


с группой ВИА Гра (старый состав)


с Верой Брежневой


с Верой Брежневой


с группой ВИА Гра (новый состав)

Смотри онлайн-видео клипа братьев Меладзе на песню Мой брат:



Источник: ivona
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