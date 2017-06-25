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Шоу-бизнес
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24 июня 17, 21:57
Санта Димопулос сразила пикантными снимками
Санта Димопулос
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Экс-участница популярной украинской группы ВИА Гра Санта Димопулос выложила откровенные фото.
Санта Димопулос опубликовала на свою страничку в Instagram кадры из своей новой черно-белой фотосессии.

На снимках можно увидеть артистку в пикантных позах.

На одном из фото экс-участница популярной украинской группы ВИА Гра позирует в купальнике.


Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

На другом – демонстрирует свою пышную грудь без бюстгальтера.


Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos


Смотри видео с Сантой Димопулос:


Источник: ivona
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