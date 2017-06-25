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24 июня 17, 21:57
Санта Димопулос сразила пикантными снимками
Санта Димопулос опубликовала на свою страничку в Instagram кадры из своей новой черно-белой фотосессии.
На снимках можно увидеть артистку в пикантных позах.
На одном из фото экс-участница популярной украинской группы ВИА Гра позирует в купальнике.
Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos
На другом – демонстрирует свою пышную грудь без бюстгальтера.
Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos
Смотри видео с Сантой Димопулос:
Источник: ivona