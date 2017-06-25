Санта Димопулос сразила пикантными снимками

Санта Димопулос опубликовала на свою страничку в Instagram кадры из своей новой черно-белой фотосессии.





На снимках можно увидеть артистку в пикантных позах.





На одном из фото экс-участница популярной украинской группы ВИА Гра позирует в купальнике.









Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos





На другом – демонстрирует свою пышную грудь без бюстгальтера.









Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos









Смотри видео с Сантой Димопулос:







