Селена Гомес снялась в роскошной фотосессии для бренда Coach

На этой неделе бренд Coach представил снимки своей осенней коллекции, героиней которой стала 24-летняя певица и актриса Селена Гомес.
Она продемонстрировала платья, пальто и сумки бренда, которые смотрятся на ней великолепно.
"Команда Coach с первого дня сотрудничества позволила мне почувствовать себя членом большой семьи. Мне предоставили возможность для творческого роста, а также для поддержки многих девушек через Фонд бренда, что сразу привлекло меня“.
Селена была не единственной известной личностью, которая приняла участие в этой съемке: запечатлел все моменты гениальный фотограф Стивен Майзель, а макияж Селены был сделан легендарной Пэт Макграт.
Они создали Гомес образ девушки, отправляющейся в путь.
"Селена – душевный и обаятельный человек. Проводить время рядом с ней – одно удовольствие. Она нашла способ общения с новым поколением, что для нас очень важно“ ,– поделился впечатлениями от работы креативный директор Стюарт Веверс.
Источник: ivona