Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.09
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 июня 17, 22:45
Селена Гомес снялась в роскошной фотосессии для бренда Coach
Селена Гомес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Знаменитая американская певица и актриса Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании американского производителя аксессуаров Coach.

На этой неделе бренд Coach представил снимки своей осенней коллекции, героиней которой стала 24-летняя певица и актриса Селена Гомес.


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  www.instagram.com/coach

Она продемонстрировала  платья, пальто и сумки бренда, которые  смотрятся на ней  великолепно.


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  world.coach.com


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  world.coach.com

"Команда Coach с первого дня сотрудничества позволила мне почувствовать себя членом большой семьи. Мне предоставили возможность для творческого роста, а также для поддержки многих девушек через Фонд бренда, что сразу привлекло меня“.

Селена была не единственной известной личностью, которая приняла участие в этой  съемке: запечатлел все моменты  гениальный фотограф Стивен Майзель, а макияж Селены был сделан легендарной  Пэт Макграт.


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  www.instagram.com/coach

Они создали Гомес образ девушки, отправляющейся в путь.


"Селена – душевный и обаятельный человек. Проводить время рядом с ней – одно удовольствие. Она нашла способ общения с новым поколением, что для нас очень важно“ ,– поделился впечатлениями от работы креативный директор Стюарт Веверс.
 


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  world.coach.com


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании 


Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach
Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach  world.coach.com



Источник: ivona

Ещё по теме:
Кайли Миноуг выиграла суд у Кайли Дженнер
Селена Гомес и The Weeknd впервые вместе на публике (ФОТО)
Роскошная Джессика Альба (ФОТО)
Лана Дель Рей в новой фотосессии для модного глянца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Санта Димопулос сразила пикантными снимками
noimageМальчик вырос: Катя Осадчая показала старшего сына
noimageОлег Винник признался, чем его очаровывают женщины
noimageДень рождения Валерия Меладзе: фото с известными певицами
noimageДочь Веры Брежневой на "итальянских каникулах" с бойфрендом
Лента новостей