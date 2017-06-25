Селена Гомес снялась в роскошной фотосессии для бренда Coach

Знаменитая американская певица и актриса Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании американского производителя аксессуаров Coach.

На этой неделе бренд Coach представил снимки своей осенней коллекции, героиней которой стала 24-летняя певица и актриса Селена Гомес.

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach www.instagram.com/coach

Она продемонстрировала платья, пальто и сумки бренда, которые смотрятся на ней великолепно.

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach world.coach.com

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach world.coach.com



"Команда Coach с первого дня сотрудничества позволила мне почувствовать себя членом большой семьи. Мне предоставили возможность для творческого роста, а также для поддержки многих девушек через Фонд бренда, что сразу привлекло меня“.

Селена была не единственной известной личностью, которая приняла участие в этой съемке: запечатлел все моменты гениальный фотограф Стивен Майзель, а макияж Селены был сделан легендарной Пэт Макграт.

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach www.instagram.com/coach

Они создали Гомес образ девушки, отправляющейся в путь.





"Селена – душевный и обаятельный человек. Проводить время рядом с ней – одно удовольствие. Она нашла способ общения с новым поколением, что для нас очень важно“ ,– поделился впечатлениями от работы креативный директор Стюарт Веверс.



Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach world.coach.com

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании

Селена Гомес стала лицом осенней рекламной кампании Сoach world.coach.com







Источник: ivona