Звезда "Титаника" сотрудничает с ФБР

Он ходит на митинги, выступает с манифестами и снимает фильмы про мировую экологию, а теперь еще и сотрудничает с ФБР, правда, на этот раз дело не связано ни с Дональдом Трампом, ни с экологической ситуацией.





Напомним, что некоторое время назад актеру пришлось начать активно сотрудничать с ФБР по делу о хищении средств из Первого Малайзийского девелоперского фонда Berhard, на которые была основана продюсерская компания Red Granite, одним из проектов которого стал "Волк с Уолл-стрит".





ДиКаприо уже отдал следовательному комитету Оскар Марлона Брандо, который ему подарили в знак признательности за работу, а теперь он попрощался с картиной Пабло Пикассо стоимостью 3,2 миллиона долларов и коллажом Жана-Мишеля Баскии стоимостью 9 миллионов.





Оба эти произведения искусства были изъяты в качестве улик по делу о хищении.



