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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 июня 17, 23:22
Звезда "Титаника" сотрудничает с ФБР
ДиКаприо
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Леонардо ДиКаприо продолжает вести активное участие в политической жизни страны.
Он ходит на митинги, выступает с манифестами и снимает фильмы про мировую экологию, а теперь еще и сотрудничает с ФБР, правда, на этот раз дело не связано ни с Дональдом Трампом, ни с экологической ситуацией. 

Напомним, что некоторое время назад актеру пришлось начать активно сотрудничать с ФБР по делу о хищении средств из Первого Малайзийского девелоперского фонда Berhard, на которые была основана продюсерская компания Red Granite, одним из проектов которого стал "Волк с Уолл-стрит". 

ДиКаприо уже отдал следовательному комитету Оскар Марлона Брандо, который ему подарили в знак признательности за работу, а теперь он попрощался с картиной Пабло Пикассо стоимостью 3,2 миллиона долларов и коллажом Жана-Мишеля Баскии стоимостью 9 миллионов.

Оба эти произведения искусства были изъяты в качестве улик по делу о хищении.

Источник: kinoafisha.ua 
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