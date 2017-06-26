Шарлиз Терон нарядила сына в балетную пачку (ФОТО)

Сын Шарлиз Терон, в котором все труднее разглядеть мальчика, вновь вышел на улицы Лос-Анжелеса в наряде, который больше подходит диснеевской принцессе. На днях Джексон участвовал в проекте Dancing Through The Page, ради которого мама нарядила его в фиолетовую балетную пачку.













На ногах у мальчика были белые колготки и балетки, а сам Джексон походил на сказочную фею в фиолетовой балетной пачке и с косичками в тон. Ранее Шарлиз уже говорила, что не хочет мешать своим детям самовыражаться, и если ее приемный сын хочет ходить в платьях и юбках, то она никак не будет этому препятствовать.





















Младшая дочь актрисы при этом остается верна привычному стилю для девочек, поэтому папарацци, как правило, интересуются только пятилетним Джексоном, который просто обожает все розовое, воздушное и девчачье.







