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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 августа 17, 22:13
Один из самых завидных женихов мира женится
Гарри
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В СМИ появились новые подробности отношений между британским принцем Гарри и актрисы Меган Маркл.
Как информирует таблоид Dailystar, пара уже помолвлена. Однако публично об этом объявят только в конце года. 

Эту информацию подтверждают различные источники, приближенные к паре. Ранее инсайдеры сообщили, что романтическое путешествие Гарри и Маркл в Африке стало судьбоносным: принц сделал предложение своей девушке.



Официального подтверждения этого факта от пары или Кенсингтонского дворца не было, но шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди сообщил, что возлюбленные объявят о своей помолвке в декабре этого года.

Источник: podrobnosti.ua
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