Один из самых завидных женихов мира женится

Как информирует таблоид Dailystar, пара уже помолвлена. Однако публично об этом объявят только в конце года.





Эту информацию подтверждают различные источники, приближенные к паре. Ранее инсайдеры сообщили, что романтическое путешествие Гарри и Маркл в Африке стало судьбоносным: принц сделал предложение своей девушке.













Официального подтверждения этого факта от пары или Кенсингтонского дворца не было, но шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди сообщил, что возлюбленные объявят о своей помолвке в декабре этого года.



