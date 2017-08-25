Арья и Санса перепели «Акуна Матата» в стиле Игры престолов

Звезды сериала «Игра престолов» Мейси Уильямс и Софи Тернер снялись в новом выпуске шоу Carpool Karaoke, права на которое у вечернего шоу Джеймса Кордена приобрел Apple Music. Фрагмент программы с сестрами Старк из самого популярного сериала современности опубликовали на YouTube.

В отличие от выпусков с Корденом, где машину вел ведущий, за руль села сама Софи Тернер. Девушкам дали задание произнести фразы из известных песен в стиле сериала. Все началось с «Хакуны мататы» — песенки, которую в мультфильме «Король Лев» исполняли Тимон и Пумба.





Сначала Софи Тернер произносила слова песенки «Хакуна матата, смысл фразы так прост» максимально драматично, словно она — Джон Сноу, который стоит на Стене и смотрит на одичалых. Потом девушки стали ритмично повторять «Хакуна матата» под мотив, который играет в заставке «Игры престолов».

Затем Мэйси рассказала, каким бы было возвращение ее героини Арьи Старк в Винтерфелл, если бы оно происходило в стиле игры «Супер Марио».

И вот ты открываешь дверь, и я говорю: «Это я, Марио». И потом: пара-па-пара-па-пу! (мелодия, которая звучит в начале нового уровня игры — прим.) — Мейси Уильямс.

Заканчивается ролик с героинями «Игры престолов» пародией на фрагмент из клипа Baby Got Back рэпера Sir Mix A Lot. В начале видео две девушки обсуждают третью, у которой «очень большая попа».

В исполнении Софи и Мэйси рассказ о девушке с формами превратился в нечто похожее на сбор войск в стиле «Игры престолов», когда герой бегает по крепости и командует занять позиции, чтобы защищаться от врагов.

О боже, Бэкки! Посмотри на ее попу! Она такая большая! Она похожа на одну из этих подружек рэперов! — Мейси Уильямс и Софи Тернер.

Полная версия шоу с героинями «Игры престолов» будет доступна только платно на Apple Music. Короткий ролик порадовал фанатов сериала, они оставляют комментарии на YouTube.

"Это Мизинец ехал за ними в черной машине всю дорогу?"

"Никогда не видела, чтобы Санса так много улыбалась".



"Поcадите в машину Эмилию Кларк (играет Дейенерис Таргариен - прим.)"

Многие фанаты Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом недовольны новым форматом без ведущего и просят вернуть все, как было. Зрители обратили внимание, что Софи не следит за дорогой, и предположили, что машину просто буксируют на тросе.

"Какой смысл называть это Carpool Karaoke, если никто не водит и не поет?"