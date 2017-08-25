Как две капли. Потап сравнил детское фото со снимком сына

Продюсер и тренер "Голосу країни-7" Потап показал себя в детстве. Архивным снимком он поделился на собственной странице в фотоблоге.





К тому же, звезда наглядно продемонстрировал: сын очень похож на него. Рядом с кадром маленького себя артист разместил фотографию восьмилетнего Андрюши в вышиванке.









Потап показал детское фото





"А это я и мой сын", - коротко прокомментировал публикацию Потап.









instagram.com/realpotap





В комментариях юзеры подчеркивают невероятную схожесть родных людей друг на друга.





Напомним, Потап вместе с сыном много времени проводят вместе. Звезда берет мальчика в барбершоп и ездит с ним в отпуск.