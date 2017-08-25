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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 августа 17, 09:33
Как две капли. Потап сравнил детское фото со снимком сына
Потап с сыном
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Родные люди очень похожи между собой.
Продюсер и тренер "Голосу країни-7" Потап показал себя в детстве. Архивным снимком он поделился на собственной странице в фотоблоге.

К тому же, звезда наглядно продемонстрировал: сын очень похож на него. Рядом с кадром маленького себя артист разместил фотографию восьмилетнего Андрюши в вышиванке.


Потап показал детское фото

"А это я и мой сын", - коротко прокомментировал публикацию Потап.


instagram.com/realpotap

В комментариях юзеры подчеркивают невероятную схожесть родных людей друг на друга.

Напомним, Потап вместе с сыном много времени проводят вместе. Звезда берет мальчика в барбершоп и ездит с ним в отпуск. 
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