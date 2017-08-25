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24 августа 17, 09:33
Как две капли. Потап сравнил детское фото со снимком сына
Продюсер и тренер "Голосу країни-7" Потап показал себя в детстве. Архивным снимком он поделился на собственной странице в фотоблоге.
К тому же, звезда наглядно продемонстрировал: сын очень похож на него. Рядом с кадром маленького себя артист разместил фотографию восьмилетнего Андрюши в вышиванке.
Потап показал детское фото
"А это я и мой сын", - коротко прокомментировал публикацию Потап.
instagram.com/realpotap
В комментариях юзеры подчеркивают невероятную схожесть родных людей друг на друга.
Напомним, Потап вместе с сыном много времени проводят вместе. Звезда берет мальчика в барбершоп и ездит с ним в отпуск.