ТОП-7 причин гордиться Украиной от Григория Решетника

Она у нас очень интересная, богатая на события и великая. Наша страна неоднократно отстаивала свои интересы, боролась за свою независимость, свободу. История нашей страны показывает, насколько сильная воля у нашего народа. У страны, у которой есть такое прошлое, обязательно будет сильное и светлое будущее.

1. История. Она у нас очень интересная, богатая на события и великая. Наша страна неоднократно отстаивала свои интересы, боролась за свою независимость, свободу. История нашей страны показывает, насколько сильная воля у нашего народа. У страны, у которой есть такое прошлое, обязательно будет сильное и светлое будущее.

1. История. Она у нас очень интересная, богатая на события и великая. Наша страна неоднократно отстаивала свои интересы, боролась за свою независимость, свободу. История нашей страны показывает, насколько сильная воля у нашего народа. У страны, у которой есть такое прошлое, обязательно будет сильное и светлое будущее.

2. Украинки (улыбается). Они - самые красивые девушки в мире. Они вдохновляют, мотивируют, окрыляют. Нам, украинским мужчинам, очень повезло. Мы родились в стране самых красивых женщин.

3. Кухня. Украинская кухня очень вкусная, колоритная и разнообразная. О ней знают во всем мире, и многие иностранцы приезжают именно за нашим вкусным борщом и салом (улыбается). Я много путешествую, и знаю, что наша кухня - самая вкусная. Даже за границей стараюсь ходить именно в украинские рестораны, если они там есть.

Григорий Решетник instagram.com/grisha_reshetnik

4. Люди. Несмотря на все сложности, которые сейчас переживает наш народ, они продолжают бороться за свое счастье, они помогают, сопереживают, заботятся о других. Украинцы никогда не сдаются и умеют радоваться жизни. Наши люди - это бесценный дар.

5. Молодежь. Сейчас молодые люди в Украине развиваются быстро, получают красные дипломы, быстро добиваются желаемого, их ценят как местные работодатели, так и заграничные. Мне кажется, наша перспективная молодежь стоит того, чтобы в них вкладывать и давать им максимум возможностей для самореализации. Хочется, чтобы наша страна берегла их и ценила, тем самым не отпуская работать заграницу. Я очень радуюсь за молодых людей, когда их зовут работать в другие страны, но и грущу, что мы не можем им предложить большего.

Григорий Решетник с семьей instagram.com/grisha_reshetnik

6. Спортсмены. Наша гордость! У нас их очень много, и это не только Андрей Шевченко и братья Кличко. На самом деле их гораздо, гораздо больше. И легкоатлеты, и фехтовальщики, и пловцы, и биатлонисты. Они ежедневно защищают честь нашей страны, прославляют Украину на мировых олимпиадах. Спасибо им за то, что наш флаг часто поднимают на пьедесталах.

7. Музыканты, артисты, авторы, танцоры. Наших талантливых и творческих людей часто приглашают за границу в качестве гостей, членов жюри, к их мнению прислушиваются и их уважают. Это очень радует и лишний раз доказывает, что наша страна - кузница настоящих талантов. И надо это ценить.

Григорий Решетник с младшим сыном instagram.com/grisha_reshetnik

Любите свою страну, гордитесь ею! С праздником!





источник: ivona

