Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.96
USD
25.45
RUB
0.43
EUR
30.15
USD
25.56
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 августа 17, 11:15
ТОП-7 причин гордиться Украиной от Григория Решетника
Григорий Решетник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
1/5 (1 голос)
Ведущий реалити Холостяк на СТБ в День независимости Украины рассказал, почему влюблен в свою страну и гордится ею.

1. История. Она у нас очень интересная, богатая на события и великая. Наша страна неоднократно отстаивала свои интересы, боролась за свою независимость, свободу. История нашей страны показывает, насколько сильная воля у нашего народа. У страны, у которой есть такое прошлое, обязательно будет сильное и светлое будущее.

2. Украинки (улыбается). Они - самые красивые девушки в мире. Они вдохновляют, мотивируют, окрыляют. Нам, украинским мужчинам, очень повезло. Мы родились в стране самых красивых женщин.

3. Кухня. Украинская кухня очень вкусная, колоритная и разнообразная. О ней знают во всем мире, и многие иностранцы приезжают именно за нашим вкусным борщом и салом (улыбается). Я много путешествую, и знаю, что наша кухня - самая вкусная. Даже за границей стараюсь ходить именно в украинские рестораны, если они там есть.


Григорий Решетник
Григорий Решетник  instagram.com/grisha_reshetnik

4. Люди. Несмотря на все сложности, которые сейчас переживает наш народ, они продолжают бороться за свое счастье, они помогают, сопереживают, заботятся о других. Украинцы никогда не сдаются и умеют радоваться жизни. Наши люди - это бесценный дар.

5. Молодежь. Сейчас молодые люди в Украине развиваются быстро, получают красные дипломы, быстро добиваются желаемого, их ценят как местные работодатели, так и заграничные. Мне кажется, наша перспективная молодежь стоит того, чтобы в них вкладывать и давать им максимум возможностей для самореализации. Хочется, чтобы наша страна берегла их и ценила, тем самым не отпуская работать заграницу. Я очень радуюсь за молодых людей, когда их зовут работать в другие страны, но и грущу, что мы не можем им предложить большего.


Григорий Решетник с семьей
Григорий Решетник с семьей  instagram.com/grisha_reshetnik

6. Спортсмены. Наша гордость! У нас их очень много, и это не только Андрей Шевченко и братья Кличко. На самом деле их гораздо, гораздо больше. И легкоатлеты, и фехтовальщики, и пловцы, и биатлонисты. Они ежедневно защищают честь нашей страны, прославляют Украину на мировых олимпиадах. Спасибо им за то,  что наш флаг часто поднимают на пьедесталах.

7. Музыканты, артисты, авторы, танцоры. Наших талантливых и творческих людей часто приглашают за границу в качестве гостей, членов жюри, к их мнению прислушиваются и их уважают. Это очень радует и лишний раз доказывает, что  наша страна - кузница настоящих талантов. И надо это ценить.


Григорий Решетник с младшим сыном
Григорий Решетник с младшим сыном  instagram.com/grisha_reshetnik

Любите свою страну, гордитесь ею! С праздником!


источник: ivona

Ещё по теме:
Приходько высказалась об антиукраинских настроениях в РФ
Сын Порошенко оголил торс для школьной фотографии (ФОТО)
Как Холостяк 7 посещал семьи четырех участниц (ВИДЕО)
Скандал: на Верку Сердючку подают в шведский суд. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Официально: Марина Леончук решила уйти с телеканала 1+1
noimageУкраинский шоу-бизнес за 26 лет независимости (ФОТО, ВИДЕО)
noimageАрья и Санса перепели «Акуна Матата» в стиле Игры престолов
noimageКак две капли. Потап сравнил детское фото со снимком сына
noimageОдин из самых завидных женихов мира женится
Лента новостей