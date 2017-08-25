Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
24 августа 17, 11:25
Украинский шоу-бизнес за 26 лет независимости (ФОТО, ВИДЕО)
Если ты помнишь только о победах на Евровидении, тогда тебе к нам. Да, было сложно выбрать по одному достижению за год, но мы старались для тебя, пишет ivona.
1991
Рождение независимого украинского шоу-бизнеса
Спустя 25 лет перед именами артистов расставлены прилагательные "украинский" и "российский", а в далеком 1991 году украинский шоу-бизнес только начал формироваться. Впервые в независимой Украине прошел легендарный фестиваль Червона рута, а также появилось множество отечественных коллективов.
Рождение независимого украинского шоу-бизнеса
Спустя 25 лет перед именами артистов расставлены прилагательные "украинский" и "российский", а в далеком 1991 году украинский шоу-бизнес только начал формироваться. Впервые в независимой Украине прошел легендарный фестиваль Червона рута, а также появилось множество отечественных коллективов.
1992
Утверждение гимна Украины
Песню Ще не вмерли України ні слава, ні воля с музыкой Михаила Вербицкого и текстом Павла Чубинского будут исполнять во время всех торжеств, после заслуженных побед на Олимпиадах и во время протестных движений. А пока Верховная Рада утвердила гимн и внесла в Конституцию Украины соответствующие положения.
Утверждение гимна Украины
Песню Ще не вмерли України ні слава, ні воля с музыкой Михаила Вербицкого и текстом Павла Чубинского будут исполнять во время всех торжеств, после заслуженных побед на Олимпиадах и во время протестных движений. А пока Верховная Рада утвердила гимн и внесла в Конституцию Украины соответствующие положения.
1993
Александр Пономарев создал студию звукозаписи З ранку до ночі
В последствии именно на этой студии будут записаны хиты Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Натальи Могилевской, Таисии Повалий, Софии Ротару, Николая Баскова, группы Океан Эльзы и десятков других артистов. Пономарев откроет одноименный продюсерский центр, а студия будет функционировать и 25 лет спустя.
Александр Пономарев создал студию звукозаписи З ранку до ночі
В последствии именно на этой студии будут записаны хиты Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Натальи Могилевской, Таисии Повалий, Софии Ротару, Николая Баскова, группы Океан Эльзы и десятков других артистов. Пономарев откроет одноименный продюсерский центр, а студия будет функционировать и 25 лет спустя.
1994
Создание группы Океан Эльзы
Сложно поверить, но в 1994 году Святослав Вакарчук не собирал стадионы по всей Украине, а был лишь студентом кафедры теоретической физики. Вместе с Юрием Хусточкой, Павлом Гудимовым и Денисом Глининым они впервые сыграли перед зданием Львовской оперы. Впереди еще девять альбомов, слава и бесконечная любовь всех украинцев.
Создание группы Океан Эльзы
Сложно поверить, но в 1994 году Святослав Вакарчук не собирал стадионы по всей Украине, а был лишь студентом кафедры теоретической физики. Вместе с Юрием Хусточкой, Павлом Гудимовым и Денисом Глининым они впервые сыграли перед зданием Львовской оперы. Впереди еще девять альбомов, слава и бесконечная любовь всех украинцев.
1995
Появление хит-парада Территория А
Шоу стало первым на украинском телевидении хит-парадом клипов. В течение пяти лет бессменной ведущей была Анжелика Рудницкая, а в эфире звучали песни Скрябина, Ирины Билык, Александра Пономарева и других артистов. Программа стала прообразом всех грядущих Фабрик звезд, Х-факторов, Голосов страны и прочих шоу.
Появление хит-парада Территория А
Шоу стало первым на украинском телевидении хит-парадом клипов. В течение пяти лет бессменной ведущей была Анжелика Рудницкая, а в эфире звучали песни Скрябина, Ирины Билык, Александра Пономарева и других артистов. Программа стала прообразом всех грядущих Фабрик звезд, Х-факторов, Голосов страны и прочих шоу.
1996
Ирина Билык становится Заслуженной артисткой Украины
26-летняя певица приняла участие в Таврийских играх, выиграла премию Золотая Жар-Птица в номинациях Певица года и Песня года(композиция Так просто). Ирина вскоре запишет еще семь альбомов, будет участвовать в телепроектах Танцы со звездами, Народная звездаи Зірка+Зірка, а также станет судьей на шоу Фабрика звезд.
Ирина Билык становится Заслуженной артисткой Украины
26-летняя певица приняла участие в Таврийских играх, выиграла премию Золотая Жар-Птица в номинациях Певица года и Песня года(композиция Так просто). Ирина вскоре запишет еще семь альбомов, будет участвовать в телепроектах Танцы со звездами, Народная звездаи Зірка+Зірка, а также станет судьей на шоу Фабрика звезд.
1997
В эфир выходит первый выпуск СВ-шоу
В 2016 году Верка Сердючка – суперзвезда, а 19 лет назад она сменила образ продавщицы на амплуа проводницы, в котором и предстала в качестве ведущей СВ-шоу. Андрей Данилко вместе с вечно молчаливой напарницей Гелей поил чаем, кормил бутербродами и укрывал пледом Людмилу Гурченко, Сергея Зверева, Бориса Моисеева, Святослава Вакарчука, Лолиту и других звезд первой величины.
В эфир выходит первый выпуск СВ-шоу
В 2016 году Верка Сердючка – суперзвезда, а 19 лет назад она сменила образ продавщицы на амплуа проводницы, в котором и предстала в качестве ведущей СВ-шоу. Андрей Данилко вместе с вечно молчаливой напарницей Гелей поил чаем, кормил бутербродами и укрывал пледом Людмилу Гурченко, Сергея Зверева, Бориса Моисеева, Святослава Вакарчука, Лолиту и других звезд первой величины.
1998
Первые выступления команды КВН 95 квартал
Эта же команда в 2001 году выиграет Украинскую лигу КВН, а позже создаст Студию Квартал-95. Вечерний квартал, Вечерний Киев и Рассмеши комика – проекты, с которыми половина украинцев будет смеяться и проводить дни напролет. С участием звезд студии будут также созданы сериалы Сваты и Слуга народа, три фильма Любовь в большом городе и ремейк Служебного романа.
Первые выступления команды КВН 95 квартал
Эта же команда в 2001 году выиграет Украинскую лигу КВН, а позже создаст Студию Квартал-95. Вечерний квартал, Вечерний Киев и Рассмеши комика – проекты, с которыми половина украинцев будет смеяться и проводить дни напролет. С участием звезд студии будут также созданы сериалы Сваты и Слуга народа, три фильма Любовь в большом городе и ремейк Служебного романа.
1999
Ани Лорак стала Заслуженной артисткой Украины
Певица стала самой юной исполнительницей, которая когда-либо была удостоена этого звания. 20-летняя Ани к тому времени уже успела выпустить альбомы Хочу летать и Я вернусь, занять второе место на фестивале Червона рута и дать концерты в США, Франции, Германии и Венгрии. В 2008 году исполнительница представит Украину на Евровидении и займет второе место.
Ани Лорак стала Заслуженной артисткой Украины
Певица стала самой юной исполнительницей, которая когда-либо была удостоена этого звания. 20-летняя Ани к тому времени уже успела выпустить альбомы Хочу летать и Я вернусь, занять второе место на фестивале Червона рута и дать концерты в США, Франции, Германии и Венгрии. В 2008 году исполнительница представит Украину на Евровидении и займет второе место.
2000
Создание коллектива ВИА Гра
В последствии солистками группы будут Вера Брежнева, Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, Ева Бушмина, Санта Димопулос и многие другие. Одни девушки начнут сольную карьеру, другие уйдут на телевидение, но пока проекту Дмитрия Костюка и Константина Меладзе удалось заставить Украину напевать хит Попытка №5.
Создание коллектива ВИА Гра
В последствии солистками группы будут Вера Брежнева, Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, Ева Бушмина, Санта Димопулос и многие другие. Одни девушки начнут сольную карьеру, другие уйдут на телевидение, но пока проекту Дмитрия Костюка и Константина Меладзе удалось заставить Украину напевать хит Попытка №5.
2001
Впервые прошла церемония Телетриумф
Национальная телевизионная премия впервые была вручена во Дворце Украина. Количество номинаций в последствии увеличилось с 14 до 50 и продолжает расти. Наградами успели отметить такие шоу как Свобода слова, Вечерний квартал, Самый умный, ведущих Аллу Мазур, Владимира Зеленского, Юрия Горбунова, Лидию Таран, Оксану Марченко и многих других.
Впервые прошла церемония Телетриумф
Национальная телевизионная премия впервые была вручена во Дворце Украина. Количество номинаций в последствии увеличилось с 14 до 50 и продолжает расти. Наградами успели отметить такие шоу как Свобода слова, Вечерний квартал, Самый умный, ведущих Аллу Мазур, Владимира Зеленского, Юрия Горбунова, Лидию Таран, Оксану Марченко и многих других.
2002
Начинает вещание музыкальный канал М1
Музыка 24 часа в сутки, клипы украинских и зарубежных исполнителей, хит-парады, новости шоу-бизнеса и интервью со звездами – все это будет на канале М1. Именно здесь украинцы впервые услышат свои любимые песни и исполнителей, которые позже станут культовыми.
Начинает вещание музыкальный канал М1
Музыка 24 часа в сутки, клипы украинских и зарубежных исполнителей, хит-парады, новости шоу-бизнеса и интервью со звездами – все это будет на канале М1. Именно здесь украинцы впервые услышат свои любимые песни и исполнителей, которые позже станут культовыми.
2003
Украина впервые принимает участие в Евровидении
Александр Пономарев с песней Hasta la vistaпредставил Украину на песенном конкурсе в Риге, Латвия. На сцену вместе с музыкантом вышли две танцовщицы, две бэк-вокалистки и даже художественная гимнастка. К сожалению, зрители не оценили выступление и певец занял только 14-е место.
Украина впервые принимает участие в Евровидении
Александр Пономарев с песней Hasta la vistaпредставил Украину на песенном конкурсе в Риге, Латвия. На сцену вместе с музыкантом вышли две танцовщицы, две бэк-вокалистки и даже художественная гимнастка. К сожалению, зрители не оценили выступление и певец занял только 14-е место.
2004
Руслана побеждает на Евровидении
Певица Руслана Лыжычко приехала с победой из Стамбула, Турция, где проходил конкурс. Комментаторы шоу называли ее принцессой-воином, а песня Дикі танці стала европейским хитом. После возвращения Русланы в Украину президент Леонид Кучма удостоил ее звания Народной артистки Украины.
Руслана побеждает на Евровидении
Певица Руслана Лыжычко приехала с победой из Стамбула, Турция, где проходил конкурс. Комментаторы шоу называли ее принцессой-воином, а песня Дикі танці стала европейским хитом. После возвращения Русланы в Украину президент Леонид Кучма удостоил ее звания Народной артистки Украины.
2005
Евровидение впервые проходит в Украине
Победа Русланы на Евровидении означала, что в следующем году оно будет проведено в Киеве. Юбилейный 50-й конкурс прошел во Дворце спорта, а победу в нем одержала представительница Греции – Елена Папаризу с песней My number one. Украинская группа Гринджолы заняла только 19-е место.
Евровидение впервые проходит в Украине
Победа Русланы на Евровидении означала, что в следующем году оно будет проведено в Киеве. Юбилейный 50-й конкурс прошел во Дворце спорта, а победу в нем одержала представительница Греции – Елена Папаризу с песней My number one. Украинская группа Гринджолы заняла только 19-е место.
2006
Дебют дуэта Потап и Настя
Настя Каменских и Алексей Потапенко объединились в дуэт и взорвали хит-парады песней Непара. Простые тексты на запоминающиеся мотивы стали визитной карточкой Потапа и Насти, и их хитам до сих пор подпевает вся страна. В последствии рэпер стал успешным продюсером и запустил проекты Mozgi и Время и Стекло.
Дебют дуэта Потап и Настя
Настя Каменских и Алексей Потапенко объединились в дуэт и взорвали хит-парады песней Непара. Простые тексты на запоминающиеся мотивы стали визитной карточкой Потапа и Насти, и их хитам до сих пор подпевает вся страна. В последствии рэпер стал успешным продюсером и запустил проекты Mozgi и Время и Стекло.
2007
Прошел первый сезон Фабрики звезд
Музыкальный проект, который объединил в себе вокальную программу и реалити-шоу, собрал талантливых людей со всей Украины: сегодня имена Ольги Цибульской, Даши Астафьевой, Евгения Толочного, Дмитрия Кадная и Даши Коломиец на слуху у каждого, а когда-то ребята пришли на проект юными, но очень амбициозными артистами.
Прошел первый сезон Фабрики звезд
Музыкальный проект, который объединил в себе вокальную программу и реалити-шоу, собрал талантливых людей со всей Украины: сегодня имена Ольги Цибульской, Даши Астафьевой, Евгения Толочного, Дмитрия Кадная и Даши Коломиец на слуху у каждого, а когда-то ребята пришли на проект юными, но очень амбициозными артистами.
2008
Девушкой Бонда впервые стала украинка Ольга Куриленко
Актриса родилась в Бердянске, но уже в 16 переехала работать в Париж, где строила свою модельную карьеру. Мировую славу Ольге принесла роль девушки Бонда в очередном фильме об агенте 007 Квант милосердия. Тогда украинка стала голливудской звездой первой величины, сыграв с Томом Крузом, Майклом Фассбендером, Коллином Фарреллом, Беном Аффлеком.
Девушкой Бонда впервые стала украинка Ольга Куриленко
Актриса родилась в Бердянске, но уже в 16 переехала работать в Париж, где строила свою модельную карьеру. Мировую славу Ольге принесла роль девушки Бонда в очередном фильме об агенте 007 Квант милосердия. Тогда украинка стала голливудской звездой первой величины, сыграв с Томом Крузом, Майклом Фассбендером, Коллином Фарреллом, Беном Аффлеком.
2009
Тина Кароль стала Заслуженной артисткой Украины
24-летняя Тина к тому моменту стала триумфатором Новой волны 2005, где не заняла первое место, но получила почетную премию Аллы Пугачевой в размере $50 тысяч. Певица также представила Украину на Евровидении 2006, откуда вернулась с седьмым местом, а три альбома исполнительницы получили золотой статус.
Тина Кароль стала Заслуженной артисткой Украины
24-летняя Тина к тому моменту стала триумфатором Новой волны 2005, где не заняла первое место, но получила почетную премию Аллы Пугачевой в размере $50 тысяч. Певица также представила Украину на Евровидении 2006, откуда вернулась с седьмым местом, а три альбома исполнительницы получили золотой статус.
2010
Первый сезон вокального шоу Х-фактор
Масштабное музыкальное талант-шоу признанного в мире формата доказало, что украинское телевидение способно создавать проекты высокого качества. Неизменная ведущая Оксана Марченко встречала на сцене таких уже признанных артистов как Аида Николайчук, Олег Кензов, MONATIK и Евгений Литвинкович.
Первый сезон вокального шоу Х-фактор
Масштабное музыкальное талант-шоу признанного в мире формата доказало, что украинское телевидение способно создавать проекты высокого качества. Неизменная ведущая Оксана Марченко встречала на сцене таких уже признанных артистов как Аида Николайчук, Олег Кензов, MONATIK и Евгений Литвинкович.
2011
Создание премии YUNA
Ежегодная украинская национальная премия была впервые проведена в честь 20-летия независимости Украины. Лучшим исполнителями стали Александр Пономарев и Ирина Билык, лучшей группой была признана Океан Эльзы. Но настоящими триумфаторами стали Воплі Відоплясова, забрав статуэтки сразу в трех номинациях за лучшие альбом (Музіка), песню и клип (Весна).
Создание премии YUNA
Ежегодная украинская национальная премия была впервые проведена в честь 20-летия независимости Украины. Лучшим исполнителями стали Александр Пономарев и Ирина Билык, лучшей группой была признана Океан Эльзы. Но настоящими триумфаторами стали Воплі Відоплясова, забрав статуэтки сразу в трех номинациях за лучшие альбом (Музіка), песню и клип (Весна).
2012
Группа KAZAKY снялась в клипе Мадонны
Слава об украинских парнях, умело танцующих на каблуках, пронеслась в Сети и дошла до самой Мадонны. Легенда мировой поп-музыки пригласила коллектив сняться в своем клипе на песню Girl Gone Wild, а потом и присоединиться к ней в мировом турне.
Группа KAZAKY снялась в клипе Мадонны
Слава об украинских парнях, умело танцующих на каблуках, пронеслась в Сети и дошла до самой Мадонны. Легенда мировой поп-музыки пригласила коллектив сняться в своем клипе на песню Girl Gone Wild, а потом и присоединиться к ней в мировом турне.
2013
Небывалое единение украинских артистов на Евромайдане
Политические изменения в стране затронули все сферы общественной жизни. Украинский шоу-бизнес не остался в стороне: Руслана, Джамала, ДахаБраха, Kosak System и другие поддержали народ своими выступлениями на Евромайдане, а Океан Эльзы даже вышли на сцену золотым составом. Святослав Вакарчук спел с Дмитрием Шуровым, Павлом Гудимовым, Юрием Хусточкой и Денисом Глининым.
Небывалое единение украинских артистов на Евромайдане
Политические изменения в стране затронули все сферы общественной жизни. Украинский шоу-бизнес не остался в стороне: Руслана, Джамала, ДахаБраха, Kosak System и другие поддержали народ своими выступлениями на Евромайдане, а Океан Эльзы даже вышли на сцену золотым составом. Святослав Вакарчук спел с Дмитрием Шуровым, Павлом Гудимовым, Юрием Хусточкой и Денисом Глининым.
2014
Иван Дорн выступил на Новой волне в свитере с гербом Украины
После аннексии Крыма между Россией и Украиной сложились напряженные отношения. В этой обстановке Иван Дорн поехал на Новую волну в Юрмалу в качестве приглашенной звезды. Во время своего выступления Иван танцевал в свитшоте с украинским гербом и исполнил песню группы Скрябин Танець пінгвінана укранском языке.
Иван Дорн выступил на Новой волне в свитере с гербом Украины
После аннексии Крыма между Россией и Украиной сложились напряженные отношения. В этой обстановке Иван Дорн поехал на Новую волну в Юрмалу в качестве приглашенной звезды. Во время своего выступления Иван танцевал в свитшоте с украинским гербом и исполнил песню группы Скрябин Танець пінгвінана укранском языке.
2015
Впервые была вручена премия М1 Music Awards
Украинские телезрители получили возможность влиять на выбор победителей музыкальной премии, так как М1 определил лучших исполнителей по количеству просмотров их клипов на канале. Премию получили Тина Кароль, Макс Барских, Потап и Настя, Quest Pistols Show и Иван Дорн.
Впервые была вручена премия М1 Music Awards
Украинские телезрители получили возможность влиять на выбор победителей музыкальной премии, так как М1 определил лучших исполнителей по количеству просмотров их клипов на канале. Премию получили Тина Кароль, Макс Барских, Потап и Настя, Quest Pistols Show и Иван Дорн.
Джамала победила на Евровидении в Стокгольме
Источник: ivona
Нам нечего добавить по этому поводу. Джамала – молодец, и вы тоже ничего, раз смогли прочитать материал до конца.
Нам нечего добавить по этому поводу. Джамала – молодец, и вы тоже ничего, раз смогли прочитать материал до конца.
Шоу продолжается!