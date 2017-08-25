Официально: Марина Леончук решила уйти с телеканала 1+1

Вслед за телеведущим Анатолием Анатоличем работу на канале 1+1 прекращает Марина Леончук, об этом телеведущая рассказала на своей страничке Instagram.В Сети ведущая поблагодарила всех коллег за работу, рассказала, о том как ей работалось с соведущими и вынесла благодарность зрителям.





О работе: я уже не ведущая программы Сніданок з 1+1. Да, я тоже в шоке, но всему свое время. Иду дальше. Коллеги, спасибо вам за то, что была возможность ошибаться и ошибки исправлять. Спасибо за профессионализм. Спасибо за все, чему научили. И спасибо за ваши улыбки, обнимашки и поддержку.





О чувствах: не боюсь и не жадничаю на эмоции: плачу, радуюсь, грущу и веселюсь, суечусь и замираю, когда больно или восторг. Живу, в общем. Хорошо, что с благодарностью и любопытством. Хорошо, что с улыбкой.





О сниданковцах: самые сложные строчки. Очень личные. Здесь о молодости, таланте, амбициозности, отчаянии и веселье, о летучках, аппаратных и эфирках, ньюз-румах и балконах, здесь о подводках, сюжетах и темах, монтажках и вычитках, здесь о гостях и гостевых, здесь о кондиционерах и вот это – “Маруся, только спрячь потом эту чашку, чтобы никто не видел“, здесь о лучших редакторах, здесь о поругать и шутках, здесь о вас, друзья, здесь о любви. Всегда рада!





О зрителях: вставать в четыре часа утра легко только в том случае, когда ты любишь и любим. Моя любовь к вам огромна. Спасибо вам за каждое утро вместе со мной. Еще увидимся. Обещаю;) О ведущих: наша четверка – это, когда мы уже не эфирим вместе, но все равно рядом. Друзья. Люблю“, – написала в Сети Леончук.













Отметим, что на канале 1+1 Леончук работала с 2008 года. Сначала она была ведущей новостей ТСН, а в 2013 ее утвердили на роль ведущей утренней программы Сніданок з 1+1, где она работала в паре с Анатолием Анатоличем.





Напомним, ранее сообщалось, что Марина Леончук переходит на другой телеканал – Первый.





Смотри видео с Мариной Леончук:



