Синди Кроуфорд создала коллекцию джинсов в стиле 90-х

Моя дочь обожает Re/Done, но у меня не было ни одной пары этих джинсов. Вскоре я поняла, что джинсы Re/Done очень напоминают силуэты Levi’s, которые мы носили в девяностых. Когда я об этом рассказала в своем Инстаграме, основатели бренда связались со мной и предложили сделать Crawford’s jeans“, – прокомментировала сотрудничество модель.