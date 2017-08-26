Синди Кроуфорд создала коллекцию джинсов в стиле 90-х

51-летняя супермодель Синди Кроуфорд сама стала лицом рекламной кампании своей авторской коллекции и продемонстрировала на снимках отличную форму.
Вещи уже поступили в продажу и доступны для покупки на сайте бренда и в крупных магазинах.
Моя дочь обожает Re/Done, но у меня не было ни одной пары этих джинсов. Вскоре я поняла, что джинсы Re/Done очень напоминают силуэты Levi’s, которые мы носили в девяностых. Когда я об этом рассказала в своем Инстаграме, основатели бренда связались со мной и предложили сделать Crawford’s jeans“, – прокомментировала сотрудничество модель.
Синди сама позировала для рекламной кампании коллекции, причем на одном из фото она снялась топлес. Фигуре 51-летней модели можно только позавидовать.