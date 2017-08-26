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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 августа 17, 00:42
Синди Кроуфорд создала коллекцию джинсов в стиле 90-х
Синди Кроуфорд
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51-летняя супермодель Синди Кроуфорд сама стала лицом рекламной кампании своей авторской коллекции и продемонстрировала на снимках отличную форму.
Совместно с брендом Re/Done Синди Кроуфорд создала капсульную коллекцию The Crawford’s jeans, в которой представлены джинсы, повторяющие силуэт 1990-х, и свитшоты.

Об этом сообщает ELLE.


Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд  Re/Done

Вещи уже поступили в продажу и доступны для покупки на сайте бренда и в крупных магазинах. 

 

Моя дочь обожает Re/Done, но у меня не было ни одной пары этих джинсов. Вскоре я поняла, что джинсы Re/Done очень напоминают силуэты Levi’s, которые мы носили в девяностых. Когда я об этом рассказала в своем Инстаграме, основатели бренда связались со мной и предложили сделать Crawford’s jeans“, – прокомментировала сотрудничество модель.


Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд  Re/Done


Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд  Re/Done

Синди сама позировала для рекламной кампании коллекции, причем на одном из фото она снялась топлес. Фигуре 51-летней модели можно только позавидовать.


Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд  Re/Done


Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд  Re/Done
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