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26 августа 17, 10:41
Ольга Фреймут показала свою сестру
24 августа свой день рождения отметила младшая сестра Ольги Фреймут Юлия. Поздравительный пост появился в микроблоге многодетной мамы, которая также опубликовала совместный снимок с именинницей.
На фото Юлия позирует в джинсовом мини-платье и стильных мокасинах. А Ольга запечатлена в джинсах, белом лонгсливе, кроссовках и джинсовой куртке.
Подписчики отметили, что обе сестры – настоящие красавицы. Об этом сообщает Storinka.
Источник: lifestyle.com.ua