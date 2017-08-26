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26 августа 17, 10:41
Ольга Фреймут показала свою сестру
Ольга Фреймут
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Телеведущая трогательно поздравила свою младшую сестру с днем рождения.
24 августа свой день рождения отметила младшая сестра Ольги Фреймут Юлия. Поздравительный пост появился в микроблоге многодетной мамы, которая также опубликовала совместный снимок с именинницей.

На фото Юлия позирует в джинсовом мини-платье и стильных мокасинах. А Ольга запечатлена в джинсах, белом лонгсливе, кроссовках и джинсовой куртке.



Подписчики отметили, что обе сестры – настоящие красавицы. Об этом сообщает Storinka.

Источник: lifestyle.com.ua
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