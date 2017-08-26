Ольга Фреймут показала свою сестру

24 августа свой день рождения отметила младшая сестра Ольги Фреймут Юлия. Поздравительный пост появился в микроблоге многодетной мамы, которая также опубликовала совместный снимок с именинницей.





На фото Юлия позирует в джинсовом мини-платье и стильных мокасинах. А Ольга запечатлена в джинсах, белом лонгсливе, кроссовках и джинсовой куртке.













Подписчики отметили, что обе сестры – настоящие красавицы. Об этом сообщает Storinka.