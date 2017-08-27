Дженнифер Лопес снялась в ярких образах для обложки журнала

Этот специальный номер посвящен мировой столице казино — Лас-Вегасу. У Лопес сейчас там идет яркое концертное шоу.





Такой же получилась и съемка: броская и яркая.





Лопес дало большое интервью журналу, назвав в нем Лас-Вегас «самым сексуальным городом на земле»:













«Да, я так считаю! Люди приезжают сюда расслабиться и оторваться, а это и есть сексуальность для меня. Они отпускают все свои предрассудки и просто классно проводят время. Но я должна быть собранной здесь. Название моего шоу — «Все, что у меня есть». Я не могу сказать «Ребята, простите, но сегодня будет только половина».













На вопрос о своем самом безумном поступке в Лас-Вегасе Лопес ответила очень скромно:





«Большинство людей здесь много пьют и потом танцуют до упаду. У меня такого не было. Ну, один раз я танцевала до четырех часов утра. Пожалуй, вот и все».

Одна из песен — I Hope You Dance — посвящена девятилетним двойняшкам Лопес: Эмме и Максу:













«Я хотела посвятить что-то своим детям. Я подумала: «Что я могу сделать, что через годы напомнит им обо мне?» К тому же, я хотела бы, чтобы они помнили, что их связь — особенная. Мне кажется, они это чувствуют. Надеюсь, что они смогут через много лет сказать: «Это моя мама пела специально для меня!»



